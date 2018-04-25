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Çiçeklerle artan kitap okuma oranı

Manisa'da öğretmen ve öğrencilerin, hurda ve atık malzemelerden yaptığı 'Çiçek Kitap Durağı' sayesinde okuldaki okuma oranı yükseldi.

AA | 25.04.2018 - 09:41..
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Çiçeklerle artan kitap okuma oranı

Öğrencilerden örnek uygulama. Okuldaki kitap okuma oranını artırmak için fakrlı bir yöntem denediler ve başarılı oldular.

ÇİÇEK KİTAP DURAĞI

Bahçeye çeşitli kurumlardan aldıkları farklı türde bitkileri dikerek yetiştiren öğrenciler, otomobil lastikleri, hurda variller, ekmek saklama rafları gibi çeşitli atık malzemeleri kullanarak da 'Çiçek Kitap Durağı' adını verdikleri ders çalışma, okuma ve dinlenme alanı yaptı.

Çiçeklerle artan kitap okuma oranı

"KİTAP OKUMA ORANINDA ARTIŞ OLDU"

Okul Müdürü Yakup Ateş, projeyle okullarında kitap okuma alışkanlığının belirgin bir şekilde arttığını söyledi.

"BOTANİK BAHÇESİNİ KİTAP DURAĞINA ÇEVİRDİK"

"Bizim de desteğimizle öğrencilerimizin hurdalık malzemelerle 100 metrekare alanda kurduğu ve yaklaşık 50 çeşit çiçek ve bitkinin bulunduğu botanik bahçesini, havaların ısınmasıyla beraber kitap durağına dönüştürdük. Çocuklarımız kendileri için belirlediğimiz kitap okuma saatlerinde, boş vakitlerinde veya öğle araları gelip zamanlarını kitap durağında geçiriyorlar. Öğrencilerimizin, daha önce haftada 2-3 kitap okurken şimdi 5-6 kitap okuduğunu gözlemliyoruz" diye konuştu.

Çiçeklerle artan kitap okuma oranı

"ÖĞRENCİLER MOTİVE OLUYOR"

Rehber öğretmen Şule Yıldızhan da durağın, öğrencileri motive ettiğini söyledi.

"Çiçek durağı, açık alanda havalar güzel olduğu zaman okula kapanmak yerine güzel ortamda kitap okuma saatleri, ders etkinlikleri yapılması amacıyla yapıldı. Halen çalışmalarımız devam ediyor. Bazı kurumlardan çiçek yardımı aldık. Toplanan malzemelerle elimizden geldiği kadar güzel bir ortam oluşturduk. Çocuklar malzeme buldukça getiriyor" dedi.

Çiçeklerle artan kitap okuma oranı

Çiçeklerle artan kitap okuma oranı

Çiçeklerle artan kitap okuma oranı

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