Cicişlerden Bahar-Nihal Candan kardeşlere cevap

Bahar-Nihal Candan kardeşler, Posta gazetesine verdiği röportajda, Esra-Ceyda kardeşlere benzetilmeyi hakaret olarak kabul edeceklerini söyledi.

BAKIN DOMBİLİ KARDEŞLER...

Cicişler olarak bilinen Esra-Ceyda kardeşler, bu sözlere sosyal medya hesaplarından cevap verdi: "Bakın dombili kardeşler sizi bize benzetmelerinden çok rahatsız oluyoruz çünkü çok çirkinsiniz. Biz ise çok güzel ve çok seksiyiz. Biz kim siz kim! Anormal, tuhaf ve uzaylı hareketlerinize hiç girmeyeceğiz bile.





"SİZDEN BİZ OLMAZ"

Bizim hayranımız olduğunuzu ve evde biriniz Esra biriniz Ceyda olup aynanın karşısına geçip bize özenip bizi taklit ettiğinizi kendin bize söylemiştin Baharcım. Keşke sadece evde taklit etmekle yetinseydiniz. Çünkü o tiplerinizle saçlarınıza uzun sarı peruk takıp yarışma yarışma koştursanızda sizden biz olamaz.

DERSİNİZİ ÇALIŞIP AVUKAT OLUN

Taklitler aslını yüceltirmiş ama siz bize hakaret gibi çıktınız meydana. Daha fazla bizim adımızı kullanarak bizi rezil etmeyin pılınızı pırtınızı toplayın gidin evinizde oturup ders çalışın avukat olun! Gerçi farzedelim ki mezun olabilip avukat olabildiniz, hangi aklı yerinde insan size davasını verirse artık."