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Çift Aslan heykeli müzede sergilenecek

Niğde'de 1933 yılında bulunan ve kentte müze olmaması nedeniyle yıllarca Kayseri'de sergilenen geç Hitit dönemine ait 2 bin 800 yıllık "Çift Aslan" heykeli, Niğde'ye nakledildi.

AA | 17.10.2018 - 13:48..
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Niğde Çiftlik ilçesi Kömürcü köyü yakınlarında 2 bin 172 metre rakımlı büyük bir tepeye kurulan geç Hitit dönemine ait yerleşkede 1933 yılında bulunan "Çift Aslan" heykeli, o dönemde Niğde'de müze olmamasından dolayı Kayseri Müzesi'ne gönderildi.

Çift Aslan heykeli müzede sergilenecek

MÜZEDE YER ALDI

Heykel, yapılan girişimler sonucunda Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün onayıyla Niğde Müzesi'ne nakledildi. Gerekli alt yapı çalışmasının ardından eser, teşhir edilecek.

Çift Aslan heykeli müzede sergilenecek

UZUNLUĞU 2 METRE

Dış kapıdaki kolonları destekleyen ve altı parçadan oluşan heykel, beyaz andezit taşına işlenmiş 1 metre genişliğe, 1,5 metre yüksekliğe ve 2 metre uzunluğa sahip.

Omuzları, ayakları, göğüsleri kaslı bir yapıya sahip ve yeleli şekilde işlenen, ağızları tehditkar şekilde açık olan aslanlar, yandan bir yarım ve kabartma daire gibi görünüyor.

Çift Aslan heykeli müzede sergilenecek

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