Çift cinsiyetli kelebek

Nadir rastlanan kelebeği koruma altına aldıklarını ve ömrünü tamamladıktan sonra sergileyeceklerini belirten Konya Tropikal Kelebek Bahçesi'nin Koordinatörü Yasin Selvi, "Kelebeğin sol kanadını içine alan bölüm erkek, sağ kanadı içine alan bölüm ise dişi özellikleri taşıyor. Soldaki siyah karın ve siyah kanat erkeklerde, sağdaki sarı karın ve beyaz kanat dişilerde bulunur. Doğada kelebeklerin sadece 10 binde birinde görülen bu olaya 'jinandromorfizm' adı verilir. Bahçeye gelen kelebekler arasında görülme ihtimali ise çok daha düşüktür."

Nadir bulunan kelebeklerin özel yöntemlerden geçerek Böcek Müzesi'nde sergilendiğine dikkati çeken Selvi, "Hem erkek hem dişi özelliğine sahip bu kelebek, ömrünü tamamladıktan sonra müzede sergilenen diğer özel türlerin arasında yerini alacak." dedi.