Çift direksiyonlu motosiklet yapan avukat

Chopper'in, "kişiye özel" anlamına geldiğini ifade eden Bursa Choppers Kulübü Derneği Başkanı avukat Sütçü, bir motosikletin boyasında, direksiyonunda veya egzozunda değişiklikler yapılarak chopper tarzına dönüştürülebildiğini belirtti.

RACİNG MOTORU CHOPPER TARZINA DÖNÜŞTÜRDÜ

Chopper motorların hiçbirinin fabrikadan çıktığı gibi olmadığını, bu işe gönül verenlerin kendi kişiliğinden bir şeyler katarak motorunu modifiye ettiğini aktaran Sütçü, kendisinin de 2010'da aldığı racing motorunu modifiye ederek chopper tarzına dönüştürdüğünü anlattı.

"GÜCÜ KULLANAMAMA ZEVKİ"

Sütçü, bu süreçte yaşadıklarına değinerek, şöyle devam etti: "Bu motosikleti, choppere dönüştürmeye başladık. Bazı denemeler yaptık, şu anda her şey yerine oturdu. Bu motosikletle yolda chopper modunda ayak uzatarak rahat rahat gidebiliyorum. Yarış modunda ise saatte 300 kilometre yapabilecek konuma ulaştırdık. Chopper felsefesinde hız ve tehlikeli motor kullanmak kesinlikle yoktur. Bu tasarımı şöyle özetliyorum; gücü kullanamama zevki. Yani elimin altında bir güç var ama ben bunu kullanmıyorum."





HEM CHOPPER HEM RACİNG

Sütçü, tasarımı kendisine ait olan motosikletinde iki direksiyon olduğunu belirterek, şunları kaydetti: "Chopper modunda kullanılan gazı, freni ve debriyajı gibi bütün aksamı olan üstte gidon var. Bir de motorun orijinalinde olan alttaki gidon var. Bütün komütatörlerle kumandalar, alt ve üst gidonda var. Ayrıca chopper modu için önde, racing modu için arkada ayaklar var. Ayaklardan da debriyaj ve arka fren kontrol edilebiliyor.





150 BİN LİRA HARCADIM

Dünyaca ünlü bir markanın egzozunu aldım ve onu bozarak dışı paslanmazdan kuş şeklinde egzoz yaptırarak motora taktık. Arka tekerlek kitini de Amerika'daki bir firmadan satın aldım. Motorun arkasına drag lastiği denilen geniş lastik taktım. Ayrıca motorda paslanmaz çelikten kuş konsepti var. Motoru 2010'da sıfır aldım, 6 ay hız motoru olarak kullandıktan sonra choppere dönüştürmeye başladım. Motorun kendisiyle birlikte şu ana kadar 150 bin lira harcadım."