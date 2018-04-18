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Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma

Yozgat'ta bir çiftçi erken ürün almak için ektiği tarlasındaki sebze fidelerini hurdacılardan aldığı pet şişelerle korumaya aldı.

AA | 18.04.2018 - 09:38..
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don

Başıbüyüklü köyünde çiftçilik yapan Hacı Ömer Kılıç, tarlasına ektiği sebze fidelerini hurdacıdan aldığı 3 bin adet 5 litrelik plastik şişelerle zira dona karşı koruyor.

YÖNTEMİ İNTERNETTE GÖRDÜ

Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yöntemi internette hobi bahçesi yapanlardan gördüğünü ve uyguladığını söyledi.

Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma

 

3 BİN PET ŞİŞE 500 LİRA

Tarlasının iki dönümüne sebze ektiğini anlatan Kılıç, "Sera yapmanın veya sebzenin üzerini örtmenin maliyeti yaklaşık 3 bin lira tutarken, hurdacılardan 5 litrelik 3 bin pet şişeyi 500 liraya aldım." dedi.

Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma

Kılıç, köylerinde sebze ekiminin 25 Nisan'dan itibaren yapıldığını dile getirerek, "Daha erken ürün almak için ben 25 Mart'ta ekim yaptım, bu nedenle pet şişeyle korumaya aldım. Şu anda sebzeler büyüyor, don olmasına rağmen zarar görmedi. Mayıs'ın 10'unda da pet şişeleri tekrar alacağım. Bu yıl ilk defa denedim, başarılı olursam her zaman yaparım." diye konuştu.

Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma

Yozgat'ta iki gün önce yaşanan zirai donun ceviz ağaçlarını vurduğunu aktaran Kılıç, pet şişeyle korunan sebze fidelerinin ise soğuktan etkilenmediğini ifade etti. Kılıç, tarlasında damla sulama yöntemi kullandığını da sözlerine ekledi.

Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma

Çiftçiden zirai dona karşı ilginç koruma

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