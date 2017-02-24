Çiftçilere 2 milyar 118 milyon liralık destek ödemesi

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik yazılı açıklamasında, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayan ödemeler de dahil edildiğinde üreticilere ödenen destek tutarının 2,8 milyar lirayı bulacağını ifade etti.

YAPILACAK DESTEKLER

Ödemeler kapsamında mazot desteği için 722,7 milyon lira verileceğine dikkati çeken Çelik, gübre desteği için 877 milyon lira, hububat ve bakliyat desteği için 197 milyon lira, yem bitkileri desteği için 240 milyon lira, hayvan hastalıkları tazminatı için 10 milyon lira, hayvan gen kaynakları için 7 milyon lira, sertifikalı tohum kullanım desteği için 57 milyon lira, sertifikalı fidan kullanım desteği için 3 milyon lira ve lisanslı depoculuk desteği için 4 milyon lira olmak üzere toplam 2 milyar 118 milyon liralık hibe desteği verileceğini kaydetti.

Çelik, destek ödemelerinin bugün saat 18.00'dan sonra üreticilerin hesaplarına aktarılacağını ve TC kimlik numarasının son hanesine göre gelecek hafta devam edeceğini ifade etti.

2017 yılı tarımsal destekleme ödemeleri kapsamında üreticilere bugünden itibaren toplam 2 milyar 118 milyon liralık ödeme yapılacağına işaret eden Çelik, "Böylece, 2017 yılı için üreticilerimize vermeyi planladığımız toplam 12,8 milyar liralık tarımsal hibe desteğinin yüzde 22’lik kısmını ödemiş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.