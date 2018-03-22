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Çiftçiye kamyonet borcunu hasattan sonra ödeme kolaylığı

Anadolu Isuzu, D-Max modelinde çiftçilere mahsulden sonra ödeme kolaylığı sağladı.

Haber Merkezi | 22.03.2018 - 16:27..
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Pick-up segmentinin kamyon DNA’sına sahip modeli Yeni Isuzu D-Max, 31 Mart tarihine kadar geçerli özel bir kampanya ile çiftçilere yardımcı oluyor. Konya Tarım Fuarı’nda Anadolu Isuzu standına gelip Yeni Isuzu D-Max satın almak isteyen çiftçiler, özel kredi uygulamasıyla aracı satın alabiliyor.

Çiftçiye kamyonet borcunu hasattan sonra ödeme kolaylığı

Kampanya dahilinde İş Bankası ve Yapı Kredi bankalarından kredi kullanan çiftçiler, mahsulden mahsule ödemeli, çok özel avantajlara sahip oluyor. Hem peşin alımlarda, hem de çiftçi kredisi kullanımlarında büyük fiyat avantajları sunan kampanya Isuzu D-Max’in 4x2 V-Life 6 MT ve 4x4 V-Cross 6AT araçları için geçerli.

Çiftçiye kamyonet borcunu hasattan sonra ödeme kolaylığı

D-MAX KULLANICILARA AVANTAJ SAĞLIYOR

Yeni Isuzu D-Max, ister arazi ortamında ister şehirde kullanılsın, önceki versiyonuna göre daha sessiz bir motor, daha konforlu sürüş, daha güçlü çekme ve taşıma kapasitesi, toplam maliyetlerde ise daha az işletme gideri sunuyor. Motor hacminden dolayı 5 yıllık periyodda rakiplerine oranla 10.000 TL’den başlayan MTV avantajlarıyla satışa sunulan D-Max, garanti süresi olarak da 5 yıl veya 100,000 km garantisi sunarak ürün kalitesini ispatlıyor. Yeni Isuzu D-Max’in bakım periyodunun 20 bin km’de bir gerçekleşiyor olması da kullanıcısına avantaj sağlıyor.

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