taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
77.682
USD
3,5114
EURO
3,6759
ALTIN
127,59
PETR
54,1150

Çifte emeklilik hakkında 10 soru 10 yanıt

45 yaş altı çalışanlar için 1 Ocak'ta kademeli olarak başlayacak olan Bireysel Emeklilik Sigortası(BES) hakkında bilinmesi gerekenler..

Detay Haber | 22.12.2016 - 07:57
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Çifte emeklilik hakkında 10 soru 10 yanıt

Takvim gazetesinin haberine göre; bin ve üzeri çalışanı olan işyerleri 1 Ocak 2017, 250-999 çalışanı olanlar ile merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile sosyal güvenlik kurumlarında çalışanlar 1 Nisan 2017, 100-249 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2017, 50-99 çalışanı olanlar, mahalli idareler ve KİT'ler 1 Ocak 2018, 10-49 çalışanı olanlar 1 Temmuz 2018, 5-9 çalışanı olanlar 1 Ocak 2019 itibarıyla sisteme dahil olacak.

NE KADAR KATKI PAYI ÖDENECEK ?

45 yaş altı çalışanlar brüt maaşın yüzde 3'ünü ödeyecek.

KATKI PAYLARI NASIL YATIRILACAK?

İşveren, her ayın başında yatıracak.

MEVCUT BES SÖZLEŞMELERİ OTOMATİK SİSTEME DEVREDİLEBİLECEK Mİ?

Hayır. Otomatik katılım ile yeni sözleşme yapılacak.

ÖDEMELERE MOLA VERİLEBİLECEK Mİ?

Katkı payı ödemeye azami 3 ay ara verilebilecek.

CAYMA HAKKI SADECE 2 AY İÇİNDE Mİ?

Çalışanın 2 ay içinde sistemden çıkma hakkı bulunuyor. Ancak bu süreden sonra da istenildiği taktirde sistemden çıkılabilir.

İŞTEN AYRILAN NE YAPACAK?

Çalışan isterse, ödemeye devam edebilecek.

İŞYERİ DEĞİŞTİRENLER YENİDEN Mİ SİSTEME DAHİL EDİLECEK?

Yeni işyerinde de sistemde kalabilecek.

3'LÜ DESTEK NELER?

Yüzde 25 devlet katkısı, bir defaya mahsus bin lira ve emeklilikte yüzde 5.

DESTEK İÇİN NE KADAR KALINACAK ?

Gerek yüzde 25'lik katkıyı gerekse de ek bin liralık katkıyı hak etmenin süreleri bulunuyor. İlk 3 yıl içinde sistemden çıkanlar devlet katkısını alamıyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

Arda Turan Barcelona'da şov yaptı

69
KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

KPSS tercih kılavuzu 2016 - 'ÖSYM Sayfası'

59
El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

El Bab'da şehit olan askerlerin kimlikleri belli oldu

161
Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

287
Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

Putin, Karlov'un neden koruması olmadığını açıkladı

16
Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

Romanya'da seçimin galibinden başbakan Türk olsun önerisi

42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

Cumhurbaşkanı Erdoğan: El Bab tamamen kuşatma altında

153
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM