Çifte Köprüler turistlerin gözdesi oldu

Artvin, yaban hayatı, bitki çeşitliliği, yaşlı ormanları, göl, şelaleleri ve taş köprüleriyle turistleri kendine çekiyor.

TAŞ İŞÇİLİĞİNİN ÖRNEKLERİ

Osmanlı döneminde inşa edilen 20'nin üzerinde köprü, yöreye özgü taş işçiliğinin önemli örneklerini geçmişten bugüne taşıyor. Arhavi ilçesinde Osmanlı döneminde yaptırılan, birbirini tamamlayan ve tam daire olma özelliği taşıyan tarihi Çifte Köprüler, bu eserlerden biri.

RESTORE EDİLDİ

Bölgeyi ziyaret eden turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan Çifte Köprüler, Ünlü Kamilet Vadisi'nden akan derenin üzerine kesme taş kullanılarak yapıldı. Çifte Köprüler, Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından 2003 yılında restore edilerek, birkaç yıl önce ışıklandırması yapıldı.

ZİYARETÇİ AKINI

Artvin'deki tarihi köprüler, geçen yıl 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı.



