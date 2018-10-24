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Çiftleşen kutup ayılarını korkutan kişiye hapis cezası

Çiftleşmek için bir arada bulunan kutup ayılarına aracıyla çok yakın mesafeden hızlı bir şekilde geçen Norveçli adama 30 gün hapis cezası verildi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 23:04..
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Norveç'te bulunan North Troms Bölge Mahkemesi tarafından alınan karara göre, 50'li yaşlarında bulunan Norveçli bir adam, arabasıyla çiftleşen kutup ayılarını rahatsız ettiği için 30 gün hapisle cezalandırıldı.

NRK tarafından yapılan habere göre mahkeme, Svalbard adasında bu yılın nisan ayında gerçekleşen olayda, adamın arabasıyla kutup ayılarının yaklaşık 50 metre yakınından geçtiği ve kutup ayılarının korkup rahatsız olarak kaçtıklarını tespit etti.

"RAHATSIZLIK VERMEMEK İÇİN HIZLANDIM"

Kutup ayılarını rahatsız eden adam ise, kendisini 'kutup ayılarından olabildiğince çabuk uzaklaşmak için' gerçekleştirdiği gerekçesiyle savundu. Soğuktan ötürü tehlikeli durumda olan iki kişiyi almak üzere aracını kullandığını belirten şahıs, çiftleşen kutup ayılarını gördüğünde ise 'rahatsızlık vermemek için' hızlı bir şekilde bölgeden uzaklaşmak istediğini belirtti.

Söz konusu kişinin avukatı Thomas Hansen'e göre, kutup ayılarını rahatsız eden sürücü, suçunu kabul etti ve cezanın kendisi için sürpriz olmadığını ifade etti.

Avukat Hansen ayrıca, verilen hapis cezasıyla ilgili olarak "Kutup ayılarına yakın mesafede araç kullanmak suçu normalde para cezasına tabii olsa da, kendisiyle ilgili daha önce denetimli serbestlik hükmü bulunduğu için doğrudan hapis cezası verildi" ifadelerini kullandı.

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