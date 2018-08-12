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Çiftlik yangını: 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu

Kocaeli'de bir çiftlikte çıkan yangında, 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu.

İHA | 12.08.2018 - 03:21..
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Kandıra-Şile arasında bulunan Yağcılar Mahallesi’nde, Mehmet Efe’ye ait çiftlikte bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede büyüdüğünü gören çiftlik sahipleri, itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Çiftlik yangını: 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu

8 BİN HİNDİ VE 10 BUZAĞI TELEF OLDU

İhbar üzerine olay yerine İstanbul ve Kocaeli Büyükşehir Belediyelerinden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince 3 saat süren müdahalenin ardından yangın söndürüldü.

Yangında büyük oranda yanan çiftlikte bulunan 15 bin hindiden 8 bini ve 10 buzağı yanarak telef oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çiftlik yangını: 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu

Çiftlik yangını: 8 bin hindi ve 10 buzağı telef oldu

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