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Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

Polonya'da bir çiftlikten kaçan ineğin, tarihi Bialowieza Ormanı'nda yaşayan bizon sürüsüne katıldığı ortaya çıktı.

Detay Haber | 25.01.2018 - 10:18..
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Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

2017 sonbaharında sürüye katılan ineğin kışı sürüyle birlikte geçirerek hayatta kalmayı başardığı fark edildi.

İnek, kasım ayında 50 üyeli bir sürü içinde ornitolog Adam Zbyryt tarafından görülmüştü.

Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

"BİZONLARDAN ÇOK FARKLIYDI"

BBC'de yer alan habere göre; Polonyalı TV kanalı TVN24'e konuşan Zbyryt, "Bialowieza Ormanı yakınlarında bizon görmek sıra dışı bir olay değil. Fakat aralarından bir hayvan benim dikkatimi çekti: Rengi bizonlardan çok farklıydı." dedi.

"MUTASYON OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Önce bunun bir mutasyon olduğunu düşündüğünü, sonrasında ise dürbünle baktığında hayvanın bir bizon değil Fransız limuzin türü inek olduğunu fark ettiğini söyleyen Zbyryt, bu hafta tekrardan görülen ineğin sağlıklı olduğunu ve bizonlar tarafından tehdit edilmediğini söyledi.

Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

"BİZONLAR, İNEĞİ KIŞ BOYU KORUMUŞ OLABİLİR"

Aynı kanala konuşan biyolog Rafal Kowalczyk, "İnek bizonlarla çok da entegre değil, bizonlar tek bir organizma gibi hareket ediyor ama inek dışarda kalıyor." dedi. Dr. Kowalczyk, yine de bizon sürüsünün savunmasının muhtemelen ineği kış boyunca kurt saldırılarından koruyan şey olduğunu söyledi.

Çiftlikten kaçan inek bizon sürüsüne katıldı

'BİZONLARLA ÇİFTLEŞİRSE' TEHLİKELİ

Dr. Kowalczyk'e göre inek tehdit altında olmasa da ineğin kendisi sürüye bir tehdit oluşturabilir.

Bu sıra dışı dostluk ineğin bizonlarla çiftleşmesine yol açarsa sayıları yalnızca 520 olan tehlike altındaki Bialowieza bizonlarının genleri değişebilir.

Kowalczyk, "İnek için de bir tehlike var, zira bizon buzağıları inek buzağılarından büyüktür ve inek doğum sırasında ölebilir." diyor.

Bu nedenle, sürüye katılan inek henüz üremek için genç olsa da, bahardan önce tekrardan çiftliğine döndürülmesi gerekiyor.

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