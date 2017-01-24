Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

İtalya’da geçtiğimiz hafta ülkenin Abruzzo eyaletine bağlı Pescara kentinde bir otel çığ düşmüş, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları zor koşullara rağmen devam ediyor.

ENKAZDAN 5 GÜN SONRA 3 KÖPEK YAVURUSU ÇIKARILDI

Yetkililer, enkaz altında dün bir cansız bedene daha ulaşılmasıyla ölü sayısının 22’ye yükseldiğini kaydederek halen kayıp olan vatandaşların bulunduğunu belirtti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 3 köpek yavrusunun kurtarıldığını duyurdu.

KAYIPLARIN ARAMASINA DEVAM EDİLİYOR

İtfaiye sözcüsü Fabio German’ın 3 yavru köpeğin bulunmasının ardından hala kayıp olan 23 kişiye ulaşılabileceğinin umuduyla aramaya devam ettiklerini açıkladı.