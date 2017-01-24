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Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

İtalya'da geçtiğimiz hafta bir otele çığ düşmesinin ardından başlatılan aramada ekipleri sevindiren bir olay yaşandı.

24.01.2017 - 10:26
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İtalya’da geçtiğimiz hafta ülkenin Abruzzo eyaletine bağlı Pescara kentinde bir otel çığ düşmüş, çok sayıda vatandaş hayatını kaybetmişti. Bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları zor koşullara rağmen devam ediyor.

Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

ENKAZDAN 5 GÜN SONRA 3 KÖPEK YAVURUSU ÇIKARILDI

Yetkililer, enkaz altında dün bir cansız bedene daha ulaşılmasıyla ölü sayısının 22’ye yükseldiğini kaydederek halen kayıp olan vatandaşların bulunduğunu belirtti. Yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının beşinci gününde 3 köpek yavrusunun kurtarıldığını duyurdu.Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

KAYIPLARIN ARAMASINA DEVAM EDİLİYOR

İtfaiye sözcüsü Fabio German’ın 3 yavru köpeğin bulunmasının ardından hala kayıp olan 23 kişiye ulaşılabileceğinin umuduyla aramaya devam ettiklerini açıkladı.

Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

Çığ felaketinden 5 gün sonra 3 köpek yavrusu kurtarıldı

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