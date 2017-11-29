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Çiğ köfte paketinde marul arası uyuşturucu sevkiyatı

Bursa'da çiğ köfte paketinin içindeki marulların arasına gizlenmiş 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

DHA | 29.11.2017 - 18:26..
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Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan 31 yaşındaki Y.K.’nın İstanbul’dan Bursa’ya yüklü miktarda uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bursa-Gemlik otoyolu Ovaakça gişelerinde önlem alan ekipler, Y.K.'nın içerisinde bulunduğu aracı durdurdu. Y.K., ile yanındaki 40 yaşındaki İ.Y. gözaltına alındı.

Çiğ köfte paketinde marul arası uyuşturucu sevkiyatı

METAMFETAMİN ELE GEÇTİ

Araçta yapılan aramada, çiğ köfte paketindeki marulların arasına gizlenmiş 300 gram metamfetamin ile 1 kurusıkı tabanca ve 4 cep telefonu ele geçirildi.

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