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Çiğ köfte patenti türkülerle kutlandı

Etsiz çiğ köfte coğrafi işaret tescilinin Adıyaman'a verilmesi, Adıyamanlılar ve çiğ köfte üreticileri tarafından sevinçle karşılandı.

Haber Merkezi | 31.07.2018 - 17:29..
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Türk Patent ve Marka Kurumu, uzun yıllardır süren 'çiğ köfte kimin' tartışmasına geçen hafta aldığı kararla noktayı koydu. Etsiz çiğ köfte coğrafi işaret tescilinin Adıyaman'a verilmesi, kentte ve sektör temsilcilerinde büyük sevinçle karşılandı. Adıyamanlılar, Etsiz Çiğ köfteciler Derneği'nin (ÇİĞDER) dün İstanbul Sultangazi'de düzenlediği programda bir araya geldi. Programa, ÇİĞDER Başkanı Sait Aybak, Kahta Çiğ Köfte sahibi Orhan Güzelaydın, OSES Çiğ Köfte Genel Müdürü Hasan Yaşar ve çok sayıda Adıyamanlı katıldı. Adıyamanlılar, kentlerine özgü 'harfane ekibi' ve yöresel kıyafetler giyen folklör ekibi eşliğinde kutlama yaptı. Halaylar çekildi, türküler söylendi, usta eller, misafirler için çiğ köfte yoğurdu.

Çiğ köfte patenti türkülerle kutlandı

"TÜRKİYE'YE HATTA DÜNYAYA TANITTIK"

Çiğ köfteyi hem Türkiye hem de yurt dışına tattırdıklarını söyleyen ÇİĞDER Başkanı Sait Aybak, "2000'lı yılların öncesine kadar çiğ köfte meze olarak tüketilen bir yiyecekti. Biz Adıyamanlılar bunda ön ayak olduk ve çiğ köfteyi sanayileştirdik, markalaştırdık. Çiğ köfteyi bütün Türkiye'ye tattırdık. Hatta Türkiye sınırları dışına da bunu taşıdık. Şuan itibariyle baktığımız zaman Türkiye'nin bütün illerinde, ilçelerinde, beldelerinde hatta köylerinde bile çiğ köfte satış noktalarımız var. Bunun öncüleri de biz Adıyamanlılarız. Madem öncü biziz, neden bunu Adıyamanlılar'a tescil ettirmeyelim diye düşündük. Dernek olarak 2015 yılında patent enstitüsüne başvurduk ve bugün itibari ile de bu belgemizi almış bulunmaktayız. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Çiğ köfte patenti türkülerle kutlandı

DOĞAL, KATKISIZ ÜRETİM

Doğal katkısız, renklendirici, tatlandırıcı kullanmadan üretim yaptıklarına dikkat çeken Başkan Aybak, "Bizler etsiz çiğ köfte üretiyoruz. Aynı zamanda bakanlığımızın bizlere vermiş olduğu genelgeye göre üretim yapmaktayız. Doğal katkısız, renklendirici kullanmadan, tatlandırıcı kullanmadan üretim yapmaktayız. Tamamen organik. Türkiye'de tüketilen yiyeceklerin içinde en doğalı sağlıklısı çiğ köfte" şeklinde konuştu.

Çiğ köfte patenti türkülerle kutlandı

"BUNU HOŞ GÖRSÜNLER"

Güneydoğu'da bulunan illerden gelen tepkilerden de söz eden Başkan Aybak, "Başta Şanlıurfa olmak üzere gerek Elazığ olsun, gerek Gaziantep olsun, gerek Kahramanmaraş olsun özellikle Güneydoğu'daki bazı illerden ciddi ve büyük tepkiler aldık ama haklı gururu Adıyamanlılar'ın. Çünkü çiğ köfte sektörünün yüzde 85'i Adıyamanlılar'dan oluşmakta. Diğer illerin de bunu hoş görmesini temenni ediyoruz" dedi.

Çiğ köfte patenti türkülerle kutlandı

Çiğ köfte patenti türkülerle kutlandı

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