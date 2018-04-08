taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.738
USD
4,0451
EURO
4,9683
ALTIN
173,49
PETR
67,0400

Çiğ köftenin başarı öyküsü '100 Milyonluk Araba'da

İstanbul sokaklarında 25 yıl önce 100 liralık seyyar arabasıyla çiğ köfte satan ve bugün 800'ü aşkın şubesi bulunan, yıllık 100 milyon ciroya ulaşan Osman Yaşar'ın müthiş başarı öyküsü.

Özel Haber | 08.04.2018 - 17:10..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Adıyamanlı Osman Yaşar, 1987'de İstanbul'a göç edince küçük bir el arabasıyla sokaklarda çiğköfte satmaya başladı.

25 yıl önce o arabayla satışına başladığı çiğköftesi çok beğenilince girişimci olarak ilk dükkanını açtı ve yıllar sonra Türkiye'nin en büyük markalarından birini yarattı.

İLK ÇİĞ KÖFTE MAKİNESİNİ İCAT ETTİ

OSES Grup Yönetim Kurulu Başkanı, markasıyla kısa sürede büyüdü. Talebi karşılamada yetersiz kalınca da ilk çiğköfte makinesini icat etti. OSES markasıyla ilk çiğ köfte fabrikasını açtı. İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Konya'nın ardından Almanya Stuttgart'ta fabrika açtı.

Çiğ köftenin başarı öyküsü '100 Milyonluk Araba'da

2013 yılında 6. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi'nde Kalite Ödülü aldı. Ekonomist Dergisi'nin yayımladığı 100 Büyük Franchise Şirketi arasında birinci oldu. 2016'da 231 metreyle 'dünyanın en uzun çiğ köfte dürümü' ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Çiğ köftenin başarı öyküsü '100 Milyonluk Araba'da

100 MİLYONLUK ARABA

Yurt genelinde 800 şubesi bulunan bir markayı yaratma başarısı gösteren Osman Yaşar'ın bu dikkat çeken öyküsü, Murat Şahin'in kaleme aldığı 100 Milyonluk Araba adlı kitaba konu oldu. Kitabın adı, 100 liralık seyyar arabadan ve yıllık 100 milyona ulaşan cirodan hareketle verildi.

Çiğ köftenin başarı öyküsü '100 Milyonluk Araba'da

YOKSULUKKTAN VARLIĞA UZANAN BİR HAYAT

Kitabın tanıtım toplantısında Osman Yaşar gururla kitaplarını imzaladı, önlüğünü giyerek 25 yıl önce kullandığı seyyar arabasıyla konuklara çiğ köfte ikram etti. "Genç girişimci kardeşlerimizin bu kitaptan çok fayda göreceğine inanıyorum. Kimi zaman gözyaşlarıyla kimi zaman da tebessümle okuyacağınız, bu kitap; yoksulluktan varlığa, zor koşullardan konfora, kayıplardan kazanca giden yolda size ışık tutacak" ifadesini kullandı.

Çiğ köftenin başarı öyküsü '100 Milyonluk Araba'da


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tatlıların üzerine işlenmiş minyatür insanlar
İtalyan pasta şefi Matteo Strucchi, yaptığı lezzetli tatlara minyatür insanlar ekleyerek onları ilgi çekici hale getiriyor.
Muhteşem eserlerin başmimarı: Mimar Sinan
Osmanlı Devleti zamanında mimarbaşı olarak görev yapan büyük usta Mimar Sinan'ın eserleri, ilk günkü heybetiyle ayakta duruyor.
'Bir İshak’sın bir Cemil'
Van Kent Sanat ve Dans Akademisi bünyesindeki nöbetçi oyuncular tarafından sahnelenen Bir İshak’sın bir Cemil tiyatro oyunu büyük ilgi gördü.
Falstaff operası İstanbul'da sahnelenecek
İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin son başyapıtı Falstaff, operasını sahneye taşıyacak.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu

97
Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın

399
Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında

77
En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar

31
Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı

145
Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi

132
Yunanistan'ın ANKA korkusu

Yunanistan'ın ANKA korkusu

61
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM