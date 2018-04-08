Çiğ köftenin başarı öyküsü '100 Milyonluk Araba'da

Adıyamanlı Osman Yaşar, 1987'de İstanbul'a göç edince küçük bir el arabasıyla sokaklarda çiğköfte satmaya başladı.

25 yıl önce o arabayla satışına başladığı çiğköftesi çok beğenilince girişimci olarak ilk dükkanını açtı ve yıllar sonra Türkiye'nin en büyük markalarından birini yarattı.

İLK ÇİĞ KÖFTE MAKİNESİNİ İCAT ETTİ

OSES Grup Yönetim Kurulu Başkanı, markasıyla kısa sürede büyüdü. Talebi karşılamada yetersiz kalınca da ilk çiğköfte makinesini icat etti. OSES markasıyla ilk çiğ köfte fabrikasını açtı. İstanbul, Ankara, Bursa, Adana ve Konya'nın ardından Almanya Stuttgart'ta fabrika açtı.

2013 yılında 6. Uluslararası Avrupa Kalite Zirvesi'nde Kalite Ödülü aldı. Ekonomist Dergisi'nin yayımladığı 100 Büyük Franchise Şirketi arasında birinci oldu. 2016'da 231 metreyle 'dünyanın en uzun çiğ köfte dürümü' ile Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

100 MİLYONLUK ARABA

Yurt genelinde 800 şubesi bulunan bir markayı yaratma başarısı gösteren Osman Yaşar'ın bu dikkat çeken öyküsü, Murat Şahin'in kaleme aldığı 100 Milyonluk Araba adlı kitaba konu oldu. Kitabın adı, 100 liralık seyyar arabadan ve yıllık 100 milyona ulaşan cirodan hareketle verildi.





YOKSULUKKTAN VARLIĞA UZANAN BİR HAYAT

Kitabın tanıtım toplantısında Osman Yaşar gururla kitaplarını imzaladı, önlüğünü giyerek 25 yıl önce kullandığı seyyar arabasıyla konuklara çiğ köfte ikram etti. "Genç girişimci kardeşlerimizin bu kitaptan çok fayda göreceğine inanıyorum. Kimi zaman gözyaşlarıyla kimi zaman da tebessümle okuyacağınız, bu kitap; yoksulluktan varlığa, zor koşullardan konfora, kayıplardan kazanca giden yolda size ışık tutacak" ifadesini kullandı.



