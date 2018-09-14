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Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresi İzmirliyi zor durumda bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde yapılan analize göre ortaya çıkan bakteriler sınır değerinin çok üzerinde.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 11:00..
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Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresi İzmirliyi zor durumda bıraktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresinde depolanan arıtma çamurları ve kanalizasyon altyapısı yetersizliği yüzünden çıkan kötü koku vatandaşları zor durumda bıraktı.

Kötü kokunun kaynağının belirlenmesi için İzmir Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan analizde, koliform, fekal koliform ve enterekok/fekal streptokok bakteri türlerinin ölçümü yapıldı.

2 BİN ÇIKMASI GEREKİRKEN 2 MİLYON ÇIKIYOR

Analiz sonucuna göre, sınır değerleri 100 ila 2 bin arasında olan fekal koliform bakteri değerleri 2 milyon, mevzuat limitleri 500 ila 10 bin arasında değişen koliform bakteri değeri de 2 milyon çıktı. Limit değerleri 100 ila 1000 arasında değişen enterokok da bin 200 olarak ölçüldü.

Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresi İzmirliyi zor durumda bıraktı

"AZİZ KOCAOĞLU VE İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HATLARIN YETERSİZ KALDIĞINI SÖYLEDİ"

Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Emine Helil İnay Kınay, "Bu konuyla ilgili hem Aziz Kocaoğlu hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı bir açıklamada, 'hatların yetersiz kaldığı, bu anlamda kapasitenin iyileştirilmesi için ihale çalışmasının yürütüleceğine' dair ifadeler kullanıldı. Bir an önce körfeze atık su girişinin engellenmesine yönelik çalışmalar yapılması lazım. Buradaki limitler sınır değerlerin çok üzerinde, bunun ne kadar süredir böyle olduğu konusunda kapsamlı bir çalışma yapılması gerekir" dedi.

İzmirli vatandaşların pis koku isyanı VİDEO

Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresi İzmirliyi zor durumda bıraktı

Çiğli Atık Su Tesisi'nin çevresi İzmirliyi zor durumda bıraktı

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