Cihan Batur: Bu kitap beni yazdı

Aşk söz konusu olunca ne kitaplar yazılıyor, ne filmler çekiliyor. Kuşkusuz hep de devam edecek. “Burcu’nun Düğününde Ne İşim Var?” ile Cihan Batur da kendi hikayesini anlatıyor. Konu aşk ise, insanın yapabileceklerinin sınırını çiziyor.

Konu aşk ise, sizin yapabileceklerinizin sınırı nedir?

(Cihan Batur)

HOW I MET YOUR MOTHER’DEN ETKİLENDİM

- Kitabınızın adı “Burcu’nun Düğününde Ne İşim Var?” Hikayesi nedir?

Bilindik birçok filmin, dizinin, kitabın adına son anda karar verildiğini duymuşsunuzdur. "How I Met Your Mother" dizisinden esinlendiğimi itiraf etmeliyim. Elbette bir çırpıda ortaya çıkmadı bu isim. O dönemlerde kitabın isminin ne olması gerektiğine dair sancılarım had safhadaydı. Çok kafa yordum başlığın ne olması gerektiği hakkında.

- Diğer fikirler neydi?

Olasılıklar arasında, “Ben Sarhoşken Bile Sen Bir Tanesin”, “Vazgeçtim Aşktan”, “Aşkın Mucidi”, “Aşktayn” gibi dikkat çekici isimler vardı.

- Neden onlardan biri olmadı?

Her birinden caymamın hikayesi farklıdır. Örneğin ben "Vazgeçtim Aşktan” diye düşündüğümde kitap henüz yayınlanma aşamasında değildi ve "Vazgeçtim" diye bir roman çıktı. Bu isim iptal oldu.

"Ben Sarhoşken Bile Sen Bir Tanesin" çok sevildi; ama isim verme tekniği için çok uzundu. Fazla sıra dışıydı ve diğer tüm isimler içerik hakkında ipucu veriyor; ama konuyu anlatmıyordu.

- How I Met Your Mother ile benzerliği nedir?

İsme dair kafa yorarken duyduğum öneriler kimi zaman kısa ve ilgi çekici kimi zaman uzun, şairane ve merak uyandırıcı olması yönündeydi. "How i Met Your Mother" dizisiyle aynı paraleldeki o kah budala kah umutsuz romantik tat romanımla örtüşüverdi. Cevap karşımdaydı. Burcu'nun düğününde başlayan ve neden orada bulunduğunu anlatan bir adamın hikayesi... Evet sade, evet düz, evet uzun bir isim. Derdini anlatıyor ya, bu okuyucuya yeter bence...

(Cihan Batur)

BU KİTAP, GENÇLİK YILLARINDA AŞK İÇİN DÖKÜLEN GÖZYAŞLARIM

- Sizi yazmaya iten ne oldu?

İlkel bir dürtü sadece. On yaşından beri yazan bir insan olarak bunu basit bir şekilde yalnızca dürtülerimle açıklayabilirim. On yıl önce çıkan ilk romanımda da bu böyleydi, bu romanımda da böyle. Diğer yandan bu roman özelinde neden aşkı ve kadın-erkek ilişkilerini ele aldığımı soracak olursanız, gençlik yıllarında aşk için dökülen gözyaşlarımın dışa vurumu diyebilirim.

- Yazarlığı meslek olarak nasıl değerlendiriyorsunuz?

Eskiden arzuhalciler varmış. Arzu ve halleri yazıya dökemeyen insanların bu ihtiyacını elinde daktilosuyla gideren bir meslek türünden bahsediyoruz... Keşke geçmişte profesyonel anlamda bu işi yapan meslek grubu bugün de var olsaydı ve toplumumuzda sevgisini ifade etmekte güçlük çekenler için bu eksikliği giderselerdi. Sanırım ben aslında birçok insanın aklından geçen, kalbine düşen ama bunu sevdiği insanlara aktarma konusunda eksik kalan veya bu konuda yalnızca harekete geçmeyenler için bir arzuhalci oluyorum.

- İnsanlar sizin kitabınızı neden okumalı?

Aşk, yolunda heba olunacak değil, onunla hayatınızı süsleyebileceğiniz türden bir duygu. Bu kitap arı kovanına çomak sokmak gibi biraz. Dürtülerinizi harekete geçiren bir yanı var. Aşk konusunda yolunuzu kaybettiyseniz, bu kitap içinizdeki aşkın ortaya çıkması konusunda size yol gösterebilir.

BU KİTAP BENİ YAZDI

- Kitabı ne zaman yazmaya karar verdiniz?

Gençtim ve bugünden çok daha budalaydım... Bu kitap beni yazdı aslında. Gözlemci ve meraklı yanım beni sürekli olağandışı durumların içine soktu. Bir yazarda olması gereken bazı temel özellikler sizde bulunuyorsa ortaya çıkan cümlelerin ve hadiselerin yazdığınız için mi ortaya çıktığını yoksa ortaya çıktıkları için mi bunları yazdığınızı bir süre sonra ayırt edemiyorsunuz.

Kendimle yüzleşmek ve bazen dertleşmenin de yoluydu ayrıca bu kitabı yazmak. Kağıdı kalemi, daktiloyu, laptopu önüme alıp iştahla içimi döktüm yıllarca. Kendimi güldürdüm, kendi başıma ağladım... Bu kitabı yazmaya ben karar vermedim. Bu kitap beni yazdı...

- Hangi kesime hitap ediyorsunuz?

Bu bir aşk kitabı... Yazarı olarak kitabın kime aşık olacağını söyleyebilirim. Ancak kimin bu kitaba aşık olacağını bilemem. Kimlere isabet eder? Absürt kapağıyla ojesi renkli olanların eline yakışacaktır örneğin! İçeriğiyle kalbi güzel olana hitap edecektir. Arka kapağıyla umutsuz romantiklere... Gösterdiği yol ile sevmeyi bilmeyenlere hitap edecektir. Göstermediği yol ile de sevmeyi bilenlere... Bir de o Mualla'yı sandala atamayanlara hitap ediyor biraz da...

Damla Karakuş: Teşekkür ederim.

Cihan Batur: Ben teşekkür ederim.

Burcu'nun Düğününde Ne İşim Var

Cihan Batur

Kitapsaati Yay.

S.: 176

Damla Karakuş

