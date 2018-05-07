Cihan Ünal panik yaptı

Antalya dönüşü Atatürk Havalimanı’nda genç bir kadınla objektife takılan 72 yaşındaki Cihan Ünal, muhabirlere tepki gösterdi.

"BU KADIN SEVGİLİSİ DEĞİL"

Usta oyuncunun menajeri “Sevgilisi var ama bu kadın değil” diye açıklama yaptı.

Ünal, daha sonra Kement’le fotoğrafını Instagram’da paylaşarak aynı zamanda “iş arkadaşı” olduklarını duyurdu.

"CİHAN BEY PANİK YAPTI"

Basın danışmanı Selçuk Kaya da konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Cihan Bey panikleyince kendini ifade edemedi. Yanındaki kadın animasyon grafikeri. İş için iki günlüğüne Antalya’ya gitmişlerdi. Cihan Bey’in sevgilisi var ama bu kadın değil.”