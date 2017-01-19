taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
82.976
USD
3,8055
EURO
4,0574
ALTIN
147,11
PETR
54,3500

Cihangir'de kaçak elektrik akımına kapılan köpek öldü

İstanbul Cihangir'de elektrik akımına kapılan köpeğin hayatını kaybettiği anlar kamerada..

19.01.2017 - 13:57
  1. Haberler
  2. İç Haber

1

Geçtiğimiz günlerde köpeğiyle beraber Cihangir’deki evinden çıkan Merve Evren, civarda köpeğini dolaştırmaya başladı. Saat 04.52’yi gösterdiğinde Havyar Sokağı’nın girişine gelen Evren, Hatun isimli köpeğiyle beraber sokak girişindeki bir reklam panosunun yanından geçerken elektrik akımına kapıldı.

AKIMA KAPILAN KÖPEK ÖLDÜ

Elektrik Evren’i çok fazla etkilemese de, köpeği Hatun’un acı içerisinde kıvranmasına ve can çekişerek ölmesine neden oldu. Dehşete düşüren olayın ardından elektrik kaçağı olan reklam panosuna mahallede yaşayan vatandaşlar tarafından “Dikkat elektrik kaçağı var” yazıldı.

Cihangir'de kaçak elektrik akımına kapılan köpek öldü VİDEO

"BÜYÜK BİR BAĞIRMAYLA ZIPLADI, YERE DÜŞTÜ"

Dehşet anlarını olay yerinde anlatan Evren, köpeğinin acılar içinde bağırdığını söyleyerek, "Her sabah olduğu gibi köpeğimi ihtiyacı için dışarıya çıkardım. Hava yağmurluydu. Tam buraya geldiğimde köpeğim patisiyle bastı, bir anda büyük bir bağırmayla zıpladı, yere düştü. Ben o sırada onu tutmaya çalıştım, benim elimi ısırdı. Kucağımdan aldılar, götürdüler. Veterinerimiz zaten sokağın sonunda, veterinere gittiğimizde köpeği kaybetmiştik. 1 buçuk senedir beraberdik, ismi Hatun’du. Barınaktan sahiplenmiştim. Elim köpeğimin ısırmasından ve arkasından elektrik akımından dolayı yaralandı. Elektrik yediğim için o ısırdığı yerlerden et fırladı. Biraz zor kullanıyorum elimi" dedi.

Evren, olaydan birkaç saat sonra reklam panosunun yetkililer tarafından kontrol edildiğini, ancak daha sonra kimsenin gelmediğini ve şu an panoda elektrik olup olmadığını bilmediklerini de sözlerine ekledi.Cihangir'de kaçak elektrik akımına kapılan köpek öldü

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

Anayasa değişiklik teklifinde 6. madde oylaması iptal edildi

35
Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

Yakalanan kadınlar DEAŞ'lı teröristin ödülü

177
Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

Tahran'da yangın nedeniyle 17 katlı iş yeri çöktü

63
Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

Dolar ABD'deki hızlı faiz artışı sinyalleriyle yükseldi

48
TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

TBMM'de tutuklu HDP'lileri sayan vekile şehitlerle yanıt

104
CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

CHP'li vekilden TBMM Başkanvekili Bahçekapılı'yı kızdıran sözler

84
Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

Başbakan Yıldırım başkanlık dönemi ile ilgili konuştu

162
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM