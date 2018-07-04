Çıkış noktası yöresel olan hikayelerle: Nathaniel Hawthorne

Bugün Hawthorne’nin 214. Yaş günü. Amerikan anlatı edebiyatının kurucularından, romanları ve kısa hikayeleri ile adını duyuran yazarı, hakkında bilgilerle anıyoruz.

NATHANIEL HAWTHORNE HAKKINDA

- Bacağındaki küçük bir sakatlık sebebiyle içine kapanık, sessiz bir çocukluk geçirdi.

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- Hawthorne, Bowdoin College’den 1825’te mezun oldu.

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- Bu okuldaki arkadaşlarından biri geleceğin başkanı Franklin Pierce, diğeri de geleceğin şairi Henry Wadsworth Longfellow idi.

- Okulu bittikten sonra ailesinin Salem’deki çiftliğinde, 12 yıl her şeyden, herkesten uzak yaşadı. İlk öykülerini de işte bu dönemde yazmaya başladı.

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- Hawthorne, Salem Cadı Mahkemeleri’nde yargıçlık yapan akrabalarından ayrı tutulmak için soyadına “w” harfini ekledi.

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- Ailesinin koyu Püriten geleneği onu çok etkileyecek, eserlerinde de kendini gösterecekti.

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- Fanshawe adını verdiği ilk romanını 1828’de, adını kullanmadan yayımladı.

- İlk eserlerinden birçoğunu da imzasız yayımlayacaktı.

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- Çeşitli mecmualarda yayımladığı kısa hikayelerini de 1837’de Twicw-Told Tales adını verdiği kitabında bir araya topladı.

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- Gümrük dairesinde çalışıyordu ve bu arada bir de Transandantalist Ütopik camiaya katılmıştı.

- 1850’de “The Scarlet Letter”i yayımladı.

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- Öykü ve romanlarında Püriten ağırlıklı inançları ve iyilikle kötülüğün mücadelesini, en çok New England yöresi insanları üzerinden yazdı.

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- Siyasi bir atama ile ailecek Avrupa’ya taşındılar ve 1860’ta tekrar Wayside’e döndüler.

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- 19 Mayıs 1864’te hayata gözlerini kapadı.

Damla Karakuş

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