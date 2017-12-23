taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
111.099
USD
3,8149
EURO
4,5238
ALTIN
156,38
PETR
65,0200

Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli

Elinde kalan parçaları bir şekilde değerlendirmek isteyen Muhammed Usta, 6 çeker jeep yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 12:07..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

İstanbul Ümraniye Güven Sanayi Sitesi'nde ufak bir dükkanı olan Rizeli Muhammed Usta, elinde kalan parçalardan yeni bir 6 çeker jeep yapmayı plandı.

Yılların kendisine kazandırdığı tecrübeyle hareket eden Muhammed Usta, parçaları doğru bir şekilde bir araya getirerek hedefine bir adım daha yaklaştı.

Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli VİDEO

2 AYDA BİTECEK

Sadece bir buçuk aylık çalışmasıyla projesini bu noktaya taşıdığını belirten Muhammed Usta, 2 ay içerisinde 6 çeker jeep'ine kavuşacağını söyledi.

"TÜRK MİLLETİ KENDİSİNİ KANITLAR"

"İnsanımızın her türlü marifeti var" diyen Rizeli usta, Türk milletinin fırsat verilmesi durumunda kendisini her türlü kanıtlayabileceğini sözlerine ekledi.

Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli

Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli

Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli

Çıkma parçalardan 6 çeker jeep yapan Rizeli

İlginizi Çekebilir
Çikolata paketleri içinde uyuşturucu sevkiyatı
Atatürk Havalimanı’nda Letonya uyruklu bir kadının valizinde uyuşturucuya rastlandı.
Kurtarmak istediği arkadaşını ezerek öldürdü
İstanbul Esenyurt'ta arkadaşının karıştığı kavgayı aracıyla manevra yaparak bölmek isteyen kişi, çocukluk arkadaşını ezdi.
Sakarya'da 5 ton kaçak et ele geçirildi
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 ton kaçak ete el konuldu.
Antalya'da cep telefonu gaspçısı tutuklandı
16 yaşındaki A.K.'nin cep telefonunu bıçak zoruyla gasp eden 21 yaşındaki Zekeriya S., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

ABD'den Ukrayna'ya anti-tank füzeleri

66
Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

Mehmetçik Irak'ın kuzeyinde PKK'nın peşinde

79
Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

Beşiktaş transfer dersi vermeye devam ediyor

100
BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

BAE Büyükelçiliği'nin bulunduğu sokağın ismi değişiyor

230
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gençlik fotoğrafları yayımlandı

136
FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

FETÖ sanığı trafik kazasında öldü

136
Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

Beşiktaş Vida'ya formayı giydirdi

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM