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Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir çikolata fabrikasının yanında bulunan ve işçilerin kaldığı tek katlı binada çıkan yangın, korku ve paniğe neden oldu.

DHA | 18.09.2018 - 09:27..
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Maltepe'de Büyükbakkalköy Mahallesi Büyükbakkalköy Yolu'nda bulunan çikolata fabrikasının bitişiğinde bulunan işçilerin kaldığı bölümde saat 03.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangının ardından işçilerin kaldığı bölüm ve atölye bölümünden oluşan tek katlı bina kullanılamaz hale gelirken, yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangının kesin çıkış nedeni itfaiye ekiplerinin yapacağı çalışmanın ardından belirlenecek.

Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu



Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu



Çikolata fabrikasındaki yangın korkuttu

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