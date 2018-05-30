Çikolata kisti depresyona sürükleyebilir

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Zekai Tahir Burak Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (SUAM) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu, şiddetli adet sancılarının ya da kadının yaşam kalitesini bozan uzun süreli, devamlı ağrıların sebebinin çikolata kisti (endometriozis) olabileceğini belirtti.

"HASTALAR AĞRIDAN YAKINIYOR"

Endometriozisin her 10 kadından birini etkilediğine değinen Evliyaoğlu, hastalığın, rahim iç tabakasını oluşturan endometrium dokusunun karın içindeki dokulara yerleşmesiyle ortaya çıktığını ifade etti. Özlem Evliyaoğlu, hastalığın nedeninin hala netlik kazanmadığını vurgulayarak, "Hastalık, hiçbir belirti vermeyeceği gibi bazen kısırlık bazen de ağrı nedeni olarak karşımıza çıkar. Endometriozisi olan hastaların yüzde 55-92'si ağrıdan yakınmaktadır." dedi.

"DEPRESYONA BİLE SÜRÜKLEYEBİLİR"

Ağrıların genellikle alt karın bölgesinde ve kronik olduğunu dile getiren Evliyaoğlu, "Şiddetli adet sancılarının, cinsel ilişki sırasındaki ağrıların veya kadının yaşam kalitesini bozan uzun süreli, devamlı ağrıların sebebi endometriozis olabilir. Hastalık nedeniyle oluşan ağrılar, iş gücü kaybı, günlük aktivitelerin kısıtlanması, kötü bir cinsel yaşam gibi durumlara neden olarak, yaşam kalitesini düşürebilir, hatta hastayı depresyona da sürükleyebilmektedir. Bu şikayetleri olan hastaların kadın doğum uzmanına başvurması halinde tanısı konabilmekte ve tedavisi planlanmaktadır. Tanı konma ve tedavi aşamasında sadece jinekoloji değil, diğer uzmanlık alanlarının da görüşüne ihtiyaç duyulabilir." dedi.

"HASTALIĞIN TANI VE TAKİBİ MERKEZDEN YAPILMALI"

Prof. Dr. Özlem Evliyaoğlu, günümüzde endometriozise bağlı ağrı yönetiminde öncelikle ilaç tedavilerinin tercih edildiğini, gerekli tıbbi durumlarda ise cerrahi tedavi yapıldığını anlatarak, "Cerrahide özellikle laparoskopik yaklaşım (kapalı ameliyat) ilaç tedavisine yanıt vermeyen ağrılı hastalarda başarıyla uygulanmaktadır. İlaç tedavisi uygulanan hastalar tedaviye cevabı değerlendirmek için kontrole çağrılmakta ve bu hastalar kendilerini muayene eden ve tedavi başlayan hekime kontrol olmak istemektedir. Bu nedenle hastaların tanı ve takiplerinin bir merkezden yapılması hasta açısından çok ciddi kolaylık sağlamaktadır. Biz de bu kapsamda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Zekai Tahir Burak SUAM'da açılan 'Endometriozis Polikliniği'nde bu çok yaygın görülen hastalığı olan kadınlara hizmet sunmaktayız. Merkezde hastaların tanı, tedavi ve takipleri rahatça yürütüyoruz. Genellikle çocuk istemi olmayan hastalara nüksleri önlemek için uzun süreli ilaç tedavileri vererek ağrıyı kontrol altına almayı ve kadının yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlıyoruz." dedi.