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Çikolata tutkusuyla meslek sahibi oldu

Balıkesirli kadın girişimci Yıldız Ünal Özmumcu, çikolata tutkusunu İstanbul'da aldığı eğitimle mesleğe dönüştürdü.

AA | 27.12.2017 - 09:00..
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Kızının üniversiteyi kazanmasıyla İstanbul'da bir süre ikamet eden ve bu süre zarfında bazı şeflerden çikolata yapımı ve işlemesini öğrenen 43 yaşındaki Yıldız Ünal Özmumcu, iş yeri açmak için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) girişimcilik eğitimi aldı.

Çikolata tutkusuyla meslek sahibi oldu

ÇİKOLATA TUTKUSUYLA KAFE AÇTI

Tüketildiğinde mutluluk hormonunu harekete geçirdiğine inanılan çikolataya küçük yaşlardan beri duyduğu tutkuyu mesleğe dönüştüren Özmumcu, Balıkesir'in ilk çikolata kafesini açtı.

Özmumcu, bazı büyük şehirlerde yaygın olan çikolata kültürünün Balıkesir'de bulunmadığını, kente yatırım fikrinin bu noktada başladığını söyledi.

Çikolata konusunda İstanbul'da bir akademide 2 yıl eğitim aldığını vurgulayan Özmumcu, "Bu işi gerçekten yapan çikolatada ün sahibi şeflerden, iş yeri açmak için de KOSGEB'ten eğitim aldım. Çikolata bizim için bir aşktı, tutkuydu. Çikolata aşkı beni meslek sahibi yaptı. Ben çikolatacıların önünde küçükken çok sıra bekledim. Balıkesir'de hiç yoktu. Güzel bir ortam yaptık, bir yıllığız ve çok güzel geri dönüşler alıyoruz." dedi.

Çikolata tutkusuyla meslek sahibi oldu

YILBAŞI YOĞUNLUĞU

Yeni yıl öncesinde hareketliliğin arttığını belirten Özmumcu, yılbaşına özel siparişler aldığını söyledi.

Özmumcu, 30 çeşit çikolata imal ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bugünlerde çam ağacı ve kalp şeklindeki çikolata talepleri geliyor, onlarla ilgileniyoruz. En çok tercih edilen hurmalı çikolatamız var. Portakal bitter, kestaneli çikolatamız bulunuyor. Kalp ve melek şeklindeki çikolatalarımızı kız istemede de götürüyorlar. Bu yıl ocak ayında hizmete girdi kafemiz. Yıllık 2 ton çikolata satışı gerçekleştirdik. İşletmede 5 kadına daha istihdam sağladım. 6 kadın, kafeye gelenlere hizmet sunuyoruz, çikolata yapıyoruz, şekillendiriyoruz, talepleri karşılıyoruz."

Çikolata kafenin 150 bin liraya mal olduğunu ifade eden Özmumcu, çikolatayı Belçika'dan getirttiğini ve iş yerinde işleyip, farklılaştırdığını söyledi.

Çikolata tutkusuyla meslek sahibi oldu

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