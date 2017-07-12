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Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

İzmir'de 8 katlı bir binanın çatısına çıkan 37 yaşındaki Sebahattin A, 4,5 saat boyunca ikna edilemedi.

12.07.2017 - 16:35
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Bu sabah sıralarında Konak Meydanı yakınlarında Cumhuriyet Bulvarı üzerindeki sekiz katlı bir binanın çatısına çıkan S.A., işsiz olduğunu, iş taleplerine olumlu yanıt verilmezse kendisine zarar vereceğini söyledi.

Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

4,5 SAAT SONUNDA İNDİRİLDİ

Başbakanlık Ofisi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin karşısındaki binanın önünden geçen yol, polis tarafından önlem amaçlı olarak trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekipleri de S.A.'nın kendini aşağıya bırakması ihtimaline karşı yere hava yastığı açtı. Polis ve itfaiye ekipleri 4.5 saat boyunca çatıda, güneşin altında, S.A.'yı ikna etmeye çalıştı.

Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

İŞSİZ KALDIĞI İÇİN ÇIKTIĞINI SÖYLEDİ

Saatler süren çabanın ardından bir polis, çok yaklaştığı S.A.'nin bir anlık dalgınlığından yarararak, kollarından yakaladı. İtfaiye ekipleri de içinde yanıcı madde bulunduğu sanılan bidonun üzerine her ihtimale karşı köpük sıktı. Çatıdan aşağı indirilerek polis merkezine götürülen S.A.'nın, belediyelere yaptığı iş başvuruları kabul edilmediği için çatıya çıktığını söylediği öğrenildi.

Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

Çıktığı çatıdan 4,5 saatte indirildi

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