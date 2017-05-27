Çıktığı çatıdan araçların üzerine kiremit attı

Yeşilkent Mahallesi, 1914'üncü Sokak'ta akli dengesi bozuk olduğu iddia edilen bir kişi saat 04.00 sıralarında 4 katlı binanın çatısına çıkarak park halindeki araçların üzerine kiremit fırlattı. Mahalle sakinleri ise durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve müzakereci polis, çatıya çıkan kişiyi aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı. Uzun süren ikna çalışmalarına rağmen aşağıya inmeyen kişi çatıdan aşağıya kiremit atmaya devam etti. Atılan kiremit park halindeki polis aracına da hasar verdi. Bu arada olayı haber alan şüphelinin babası ve kardeşi de olay yerine geldi. Polis ekipleri ile birlikte çatıya çıkan baba, oğlunu aşağıya inmesi için ikna etmeye çalıştı.

Öte yandan olay yerine Özel Harekât polisleri de sevk edildi. Aşağıya inmeyi kabul etmeyen kişiyi ikna çalışmaları sürüyor.











