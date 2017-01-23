Çıktığı elektrik direğinde akıma kapılıp öldü

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde Tosunlar ve Köprübaşı mahalleleri arasında üzerinde trafo bulunan elektrik direğine çıkan Osman Demirel, elektrik akımına kapılarak öldü.

Direğin dibinde Demirel'in elinden düştüğü belirlenen tel makası bulunması nedeniyle olayın hırsızlık kaynaklı olabileceği belirtildi.

GÖRGÜ TANIKLARI JANDARMAYA HABER VERDİ

Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Sarayköy İlçesi'nde Tosunlar Mahallesi ile Köprübaşı Mahallesi arasındaki arazide meydana geldi. Üzerinde trafo bulunan elektrik direğinin tepesinde bir kişinin cesedinin asılı olduğunu görenler, olayı jandarmaya bildirdi.

EKİPLER İNDİRDİ

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, 112 Acil ve AYDEM ekipleriyle birlikte trafo direğinin üzerinde ölü bulunan Osman Demirel'i indirdi. Yapılan ilk incelemede, Osman Demirel'in elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdiğini belirledi.





















