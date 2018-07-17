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Cilalı Taş Devri'nden esinlenip ilkel tekne yapıyorlar

İzmir'deki deneysel arkeoloji merkezinde yürütülen doktora tezi projesi kapsamında kayın ağacı kütüğünün içi yakılıp taş baltalarla oyularak ilkel tekne yapılıyor.

AA | 17.07.2018 - 11:33..
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Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Koray Alper'in "Milattan Önce 7 ve 6 binli yıllarda Anadolu Denizcilik Faaliyetleri" konulu doktora tezi kapsamında üniversitenin desteğiyle 360 Derece Tarih Araştırmaları Derneğinin İzmir'in Urla ilçesindeki deneysel arkeoloji merkezinde başlatılan proje ile binlerce yıl öncesine ait teknikle ilkel tekne inşa ediliyor.

Cilalı Taş Devri'nden esinlenip ilkel tekne yapıyorlar

NEOLİTİK DÖNEM

Projeyle ilgili bilgi veren Koray Alper, araştırmasına konu olan tarihlerin Batı Anadolu için Neolitik dönem olarak bilindiğini, popüler tanımıyla Cilalı Taş Devri olarak bilinen bu dönemde Anadolu kıyıları ile Ege adaları arasında deniz ticareti yapıldığına ilişkin çok sayıda veri olduğunu ifade etti.

Cilalı Taş Devri'nden esinlenip ilkel tekne yapıyorlar

YAKMA TEKNİĞİ KULLANILDI

Bu ticaretin deniz yoluyla nasıl yapıldığına, ne tip deniz araçları kullanıldığına ilişkin teorik tezler bulunduğunu aktaran Koray Alper, bu tezleri deneysel uygulamalarla sınamayı amaçladıklarını belirterek, "İnsanların kütüklerin üzerinde yolculuk ettiğine ilişkin fikirler vardı. Bunun doğru olmadığını ilk denememizde gördük. Önce ham tomruğu suya attık, üzerinde kürek çekmek mümkün değildi. O dönemde obsidyen veya çakmaktaşı dışında tekne yapımında kullanılacak malzeme yoktu. Taş aletlerle kütüğü işlemek için yakma tekniğini uygulamaya başladık." dedi.

Cilalı Taş Devri'nden esinlenip ilkel tekne yapıyorlar

YUNAN ADALARINA SEYAHAT EDECEKLER

Közün karşısında çalışmanın çok kolay olmadığını, aletlerin ilkel olması nedeniyle de zorluk yaşadıklarını dile getiren Koray Alper, çalışmanın gönüllülerin katkısıyla devam ettiğini, tam zamanlı ve sistemli bir program yürütemediklerini söyledi.

Koray Alper, 4 metre uzunluğunda, 95 santimetre enindeki kütüğü tekne formuna getirmenin yaklaşık 2 ay alacağını tahmin ettiklerini belirterek, "Oyma işlemi bittikten sonra denize atıp dengesini kontrol edeceğiz. Gerekirse yandan bir denge çubuğu ekleyeceğiz. Bu tekneyle gelecek yıl kıyı şeridinde yapacağımız denemenin ardından Yunan adalarından birine geliş gidiş yapacağız. Böylelikle Neolitik Dönem ticaretini canlandırmış olacağız." dedi.

Cilalı Taş Devri'nden esinlenip ilkel tekne yapıyorlar


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