Cildiniz kış uykusuna yatmasın

Dr. Emrah Çinik, hangi yaşta olunursa olunsun herkesin sağlıklı, bakımlı, güzel bir cilde sahip olmayı istediğini belirterek, "Cildimiz iç dünyamıza açılan bir penceredir ve hangi hızla yaşlandığımızın en iyi göstergesidir. Hayatımızın tamamında olduğu gibi cildimiz de genlerimiz ve çevremiz arasında gerçekleşen bir evliliğin ürünüdür. Genlerimiz için bir şey yapamayız, ancak çevresel etkenleri kontrol edebiliriz." dedi.

GELECEĞE YÖNELİK YATIRIM

Dr. Emrah Çinik, "Cildimiz gün boyu çevre koşullarının etkisi ile kirlenir. Egzoz dumanları, makyaj artıkları, cildin kendi salgıları, mikroorganizmalar cilt üzerinde birikir ve cildin normal işlevlerini yerine getirmesini engeller. Ayrıca nikotin, alkol, sağlıksız beslenme, yetersiz uyku gibi etkenler de cildin yapısını olumsuz etkiler. Cilt bakımı, cildin temizlenerek ve uygun ürünlerle desteklenerek bu olumsuz faktörlerin etkilerini ortadan kaldırır. Cildin normal işlevlerini devam ettirmesini sağlar. Cildimizde sorun olmasa dahi ayda 1 kez genel cilt bakımı yaptırmamız, cilt sağlığı ve güzelliğimizi korumamız için gereklidir. Cildimize düzenli bakım yaptırmamız ve ev ürünleri ile desteklememiz geleceğe yönelik bir yatırımdır." diye konuştu.

RUHSAL RAHATLAMA VE GEVŞEME

Dr. Çinik, cilt bakımının amaçlarını şöyle sıraladı:

"Cildin doğal hidrolipid yapısını ve dengesini korumak, cildin işlevlerini düzenlemek (oksijenlenme, kan dolaşımı, ölü hücrelerin atılması, yeni hücre oluşumu),Cildin doğal atıklar ve dış faktörlerle oluşan kirliliğinin temizlenmesi, koruyucu tabakanın oluşturulması, yıpranma ve yaşlanma ile azalan biyolojik aktiviteler için cildin ihtiyacı olan aktif maddelerin verilmesi, cilt bakımı ile daha güzel bir görünüm yanında ruhsal rahatlama, gevşeme hissetmek."

VAKUM YARDIMI İLE YÜZEYE ÇIKARILIYOR

Dr. Emrah Çinik, klasik cilt bakımının nasıl uygulandığı konusunda ise "Cilt analizi yapılarak, cildinizin neye ihtiyacı olduğu belirlenir. Önce cilt temizlenerek, peeling işlemi yapılır. Ardından cilt yapısına göre 5 -15 dakika arasında buhar banyosu uygulanır. Vakum yardımı ile cildin altında birikmiş olan yağlar, cilt yüzeyine çıkarılır. Ciltte komedon ve milia oluşumu varsa temizliği yapılır. Bu işlemin sonrasında yüksek frekans işlemi yapılır. Bunun amacı cildi mikroplardan arındırmak, yatıştırmak ve kan dolaşımını hızlandırarak, sivilceleri kurutmaktır. Kas yönü doğrultusunda yüz ve dekolte masajı yapılır. Cildin ihtiyacına göre serum ve maske uygulanarak cildin ihtiyacı olan kremle işlem tamamlanır." bilgilerini paylaştı.

HER YAŞTA CİLT BAKIMI

Her yaşta cilt bakımının önemine değinen Dr. Çinik, "Önleminizi erkenden alın, yarına bırakmayın. Her yaşta cilt bakımı yaptırılmalıdır. Haftada 1 kere uygulanan, 6 haftalık bakım kürüdür. Her seans 60 dakikadır. Bu bakımın etkileri ise öncelikle damar çeperlerini korur. Tahriş olmuş ve kuperozlu ciltlerde yanmayı, kızarıklığı azaltır, rahatlama sağlar, antioksidan etki gösterir. Göz çevremizde özel bakımı hak eder. İnce çizgilenmeler, şişlikler, koyuluklar ve göz etrafı ile ilgili sorunların çözümünde yardımcı olabilecek çeşitli bakımlar vardır. Yenileyici bir göz çevresi bakımı ile nazik cildin düzenlenmesi, sıkılaştırılması sağlanır. Haftalık seanslar şeklinde uygulandığında, mükemmel sonuçlara ulaşılır." ifadelerine yer verdi.