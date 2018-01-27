Çıldır Gölü üzerinde atlı kızak keyfi

Yaklaşık 30 santim buz tutan ve üzeri karla kaplı Çıldır Gölü’nde Kars’a dışarıdan gelen vatandaşlar, atlı kızaklara binerek göl üzerinde kızak yapma keyfi doyasıya yaşıyor.

Doğu Ekspresi ve sömestre tatili için Kars’a gelen vatandaşların ilk uğrak yeri Çıldır Gölü oluyor. Sevdikleriyle birlikte Kütük Evin olduğu Göldalı köyüne geliyor. Burada üzeri tamamen buz tutmuş Çıldır Gölü üzerine çıkan vatandaşlar, gönüllerince eğleniyor. Atlı kızaklarla göl üzerinde gezinti yağan vatandaşlar, zaman zaman da ‘buz kırılacak’ diye korkulu anlar yaşıyor.





"GÖLÜN ÜZERİNDE VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Kars’a tatil için geldiğini ifade eden vatandaş, “Yürürken sanki hemen kırılacak gibi geliyor. Ama yürürken alışıyorsunuz. Zaman zaman sanki gölün üzerinde olduğunuzu unutsanız da, hatırladığınızda çok ilginç bir durum, çok garip bir durum, gölü ancak karı araladığımızda görebiliyoruz. Böyle aslında gerçekle farkında olabiliyoruz. Çok ilginç bir durum, anlatmak biraz zor, gölün üzerinde vakit geçiriyoruz. Yürürken bile bazen çıtırdama, atla birlikte gölün sesini çok net bir şekilde duyabiliyoruz, aşağıda sert bir cisimle taşa vurmuş gibi ses geliyor.” dedi.





"KIRILACAK DİYE KORKTUM"

Kırılacak diye çok korktuğunu belirten bir başka vatandaş, “Kırılacak diye korktum. Değişik bir duygu, İzmir’den geldik. İzmir’de kar yok.” diye konuştu.

Türkiye’nin farklı yerlerinden Kars’a tatil için gelen vatandaşlar, Çıldır Gölü’ne uğramadan Kars’tan ayrılmıyor.

Özelikle göl üzerinde gezmek ve atlı kızaklarla tur atmak isteyen vatandaşlar, göl üzerinde atlı kızakla gezinti yaparken büyük heyecan yaşıyor. Buzdan gelen ‘çıtırtı’ sesiyle zaman zaman korkulu anlar yaşayan vatandaşlar, Çıldır Gölü üzerinde unutamayacakları bir gün yaşıyor.



