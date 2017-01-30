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Çıldır gölünde atlı kızak keyfi

Sibirya soğuklarının hüküm sürdüğü Ardahan'da buz tutan Çıldır gölü yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

30.01.2017 - 09:42
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Hava sıcaklığının gündüz eksi 20 derece olduğu Çıldır’da doğa harikası olan, yüzeyi yaklaşık 50 santimetre buzla kaplanan gölde turistler Eskimo usulü avlanan balıklarla ziyafet çekerek, atlı kızağa binmenin tadını çıkardılar.

Çıldır gölünde atlı kızak keyfi

Atlı kızaklarla turistlere keyifli dakikalar yaşatan Tekin Akçay ve Tuncay Aydemir, turistlerin ziyaretlerinden dolayı memnun olduklarını dile getirdiler.

GÜNLÜK 200 TURİST GELİYOR

Yoğun turist ziyaretlerinden dolayı atlı kızak sürücüsü Tuncay Aydemir, "Çıldır gölü bir doğa harikası, özellikler yerli turistlerimiz büyük ilgi gösteriyor. Günlük yaklaşık olarak 200 turist geliyor. Havaların soğumasıyla birlikte buz kalınlığı da 50 santimetreyi geçtiğinden dolayı tehlikeli bir durumda söz konusu değil. ” dedi.

Çıldır gölünde atlı kızak keyfi

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