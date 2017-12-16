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Çıldır Gölü'nde zorlu balık avı

Dondurucu soğuklar nedeniyle yüzeyi buzla kaplanan Ardahan'ın Çıldır ilçesindeki Çıldır Gölü'nde balıkçılar, Eskimo usulü balık avlıyor.

DHA | 16.12.2017 - 14:05..
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Denizden 1959 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün yüzeyi, hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi nedeniyle buzla kaplandı.

Çıldır Gölü'nde Eskimolar gibi balık avlıyorlar- FOTO GALERİ

ARDAHAN'DA ESKİMO USULÜ BALIK AVI

Balıkçılar, 123 bin metrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde oluşan yaklaşık 8 santimlik buz tabakasını kırarak, Eskimo usulü balık avlıyor.

Çıldır Gölü'nde Eskimo usulü balık avı-VİDEO

HER YIL AYNI YÖNTEMLE AVLANIYORLAR

Sezonu açtığını belirten balıkçı Atanur Dursun, şöyle dedi: "Her yıl olduğu gibi bu yıl da göl üzerindeki buzu kırarak balık avlama sezonunu açtık. Yıllardır balıkçılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Bu sezon ilk balık avlamak için ben çıktım. Gölün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Kıyı kesimlerinde buz tabakasının kalınlığı daha fazla. Kazma kürekle buz tabakasını kırıp, gölün içerisine attığımız ağla balıkları çıkarıyoruz. Balıkları, çevre il ve ilçelere göndererek satıyoruz."

Çıldır Gölü'nde zorlu balık avı

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