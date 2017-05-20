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Çıldırdığını söyleyip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Adapazarı'nda bağırıp pompalı tüfekle çevreye rastgele ateş açan kimliği belirsiz kişi, polis tarafından etkisiz hale getirildi.

20.05.2017 - 06:21
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Uzunçarşı'da elinde pompalı tüfekle Kent İş Merkezi'nden çıkan kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre 'Ben çıldırdım' diye bağırıp rastgele ateş açtı. Çevredekilerin müdahale etmek istediği kişi, kaçarak çarşı içindeki bir binaya girdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, şüpheliyi etkisiz hale getirerek gözaltına aldı.


Çıldırdığını söyleyip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Çevre sakinleri, şüpheliye saldırmak isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı.
Bir görgü tanığı, "Burada çalışan arkadaşların üzerine 'çıldırdım ben' diye ateş açtı. Tepki gösteren arkadaşlar, bu sokağın sonuna kadar kovaladı" dedi.
Şüpheli, sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Çıldırdığını söyleyip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Çıldırdığını söyleyip pompalı tüfekle dehşet saçtı

Çıldırdığını söyleyip pompalı tüfekle dehşet saçtı

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