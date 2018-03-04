Çıldır'ın balıkçı kadınları belgesel oldu

Yönetmenliğini Turgay Kural’ın yaptığı "Bulak" adlı belgesel, 2018 yılında düzenlenecek uluslararası sinema festivallerinde Türkiye'yi temsil etmeye hazırlanıyor.

-25 DERECEDE BALIKÇILIK YAPAN KADINLAR

Ulusal sinema festivallerinde de boy gösterecek Bulak filmi, Akçakale köyü’nde yaşayan balıkçı kadınların öyküsünü gözler önüne seriyor. Kural, yüzeyi tamamen donmuş Çıldır Gölü üzerinde -25 dereceye varan zorlu hava şartlarında buz balıkçılığı ile balıkçı kadınların geçimlerini sağladıklarını ifade ederek şöyle devam etti: "Balıkçı kadınlar, tüm olumsuz şartlara rağmen mesleklerini icra etmeye çalışıyorlar." dedi.

ANADOLU KADINININ ÖZVERİSİ

Film hakkında değerlendirmelerde bulunan Kural, Akçakale Köyü’nün sinematografik bir yapısının olduğunu belirterek, "Ardahan’da ki insan hikayeleri çok etkileyici ve Bulak belgeseli de bunun güzel bir örneği. Göç ve ekonomik nedenlerden ötürü köyde yaşayan kadınlardan bir kısmı bazen eşlerine eşlik ederek balığa çıkmakta. Belgeselde izleyiciler, serhat illerinde kadın olma olgusunu, güçlü ve özverili Anadolu kadınını, Akçakale köyü’nün güzellikleri ve göç olgusuna şahit olacaklardır." şeklinde konuştu.

11 GÜNDE ÇEKİLDİ

Belgeselin 7 kişilik bir ekiple, 11 günlük çekim maratonunun ardından 1 haftada montajlandığı bilgisini veren Kural, belgeselin Ardahan galasını 8 Mart olarak planladıklarını ifade etti. Kural, Belgesel çekimine katkılarından dolayı Ardahan İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine ve Akçakale halkına teşekkür etti.