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Çılgınca bir aşk ve görkemli bir suç hikayesi: Antika Titanik

Beş yıl aradan sonra çıkardığı bu kitap Murat Menteş’in diğer romanlarının birkaç adım ötesinde…

Özel İçerik | 17.09.2018 - 12:10..
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Antika Titanik

Murat  Menteş, edebiyatımızda adı sıkça geçen özel yazarlardan. En son “Ruhi Mücerret” ile bizi etkisi altına alan Menteş, 5 yıllık bir çalışmanın ardından şimdi tekrar raflarda. İlk romanı “Dublörün Dilemması”ndan bu yana sıra dışı tarzı ile hayatımızda yer eden Menteş, Antika Titanik’te de yine bilgi dolu ve sarsıcı…

Antika Titanik - Murat Menteş

(Murat Menteş)

ANTİKA TİTANİK

Bu Titanik’te hiçbir şey göründüğü gibi değil. Kahkaha dolu felsefi bir polisiye çıkıyor ortaya. Menteş, romanında okuyucusunu dünyanın en lüks felaketinde başrole alıyor ve başlıyor hikaye…

Şimdi bu hikayenin içinde 2019’a gidecek,

1 - Senin katilini enseleyeceğiz.

2 - Seni dirilteni bulacağız.

3 - Sen kimsin ahbap, onu anlayacağız.

Menteş’in kaleminde, Titanik’te, hızlı ve edebi, komik ve felsefi bu hikayenin bir parçası olmaya hazır mısın? Çok fazla sarsılacak, çok fazla bilgileneceksin…

Antika Titanik

Murat Menteş

April Yay.

S.: :360

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Damla Karakuş

[email protected]

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