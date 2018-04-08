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Çilingiroğlu: Biz boşanınca arkadaşlarım Hülya’ya asıldı

Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, eski eşi Hülya Avşar'dan ayrılmalarının ardından arkadaşlarının yarısının Hülya Avşar'a asılmaya kalktığını söyledi.

Haber Merkezi | 08.04.2018 - 12:36..
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Ayrılmalarının üzerinden yıllar geçse de gerek ortak bir çocukları olması gerekse birbirlerine olan saygılı tutumlarıyla bağlarını koparmayan Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu hakkında bilinmeyen bir detay ortaya çıktı.

Çilingiroğlu: Biz boşanınca arkadaşlarım Hülya’ya asıldı

"ARKADAŞLARIM HÜLYA'YA ASILDI"

Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e verdiği röportajda samimi itiraflarda bulundu. Gündemden siyasete birçok konunun konuşulduğu röportajda Hülya Avşar'a iltifat etmekten geri kalmayan Çilingiroğlu'nun, "Biz boşanınca arkadaşlarımın yarısı Hülya’ya asılmaya kalktı." ifadeleri şaşırttı.

Çilingiroğlu: Biz boşanınca arkadaşlarım Hülya’ya asıldı

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