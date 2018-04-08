Çilingiroğlu: Biz boşanınca arkadaşlarım Hülya’ya asıldı

e-Devlet'ten soyağacına bakma akımı yerini şu günlerde başka akımlara bıraksa da akıllarda sorular da bıraktı. Mesela "Neden 18. yüzyıl öncesini göremiyoruz?" Cevabını İlber Ortaylı verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu: Hiç kimse ötekileştirilmesin istiyoruz

ÖSYM tarafından geçen yıl düzenlenen sınavlarda, 330 bin 300 saate entegre kamera ile sınav bina ve salonlarının yüzde 76'sı kayıt altına alındı.

ÖSYM, sınav salonlarını 330 bin kamera ile kayıt altına aldı

1 45 saniyede Türkiye'nin nükleer enerji yolculuğu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan, Türkiye'nin 1956 yılında Güney Kore ile başladığı, ancak geri kaldığı nükleer enerji yolculuğunu 45 saniyede anlatan video..

2 Cenk Tosun'dan gençlere: Avrupa'da Türk gibi yaşamayın Everton forması giyen milli futbolcumuz Cenk Tosun, genç futbolculara tavsiye vererek, "Avrupa'ya gidin ama Türk gibi yaşamayın, oranın kültürüne alışın" dedi.

3 Boğaz'daki kazanın hemen öncesi telsiz kayıtlarında İstanbul Boğazı'nın değişikliğe uğramamış yalılarından biri olan Hekimbaşı Salih Efendi Yalısı, yaşanan kaza sonrası büyük zarar görürken, kazadan hemen önceki telsiz kayıtları ortaya çıktı.

4 Münster saldırganı aşırı sağcı Alman çıktı Minibüsü kalabalığın üzerine sürerek 3 kişinin ölümüne neden olan saldırganın Alman vatandaşı olduğu ve aşırı sağcı gruplarla ilişkisi olduğu belirtildi.

5 En az ve en fazla radyasyon yayan telefonlar Cep telefonları hayatımızın vazgeçilmezi halinde. Çeşitli özellikleriyle bizleri cezbeden bu küçük ve akıllı teknoloji aslında bizi kansere kadar sürükleyebilme etkisine sahip.

6 Ülkesinde ameliyat olamayan İngiliz Türkiye'ye geldi Birleşik Krallık'ta aksak ve tıkanık olan sağlık hizmeti, İngilizleri çareyi yurt dışında aramaya itiyor. Ülkesinde randevu bile alamayan İngilizler Türkiye'yi tercih ediyor.