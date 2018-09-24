Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir madalya daha

Kısa kariyerinde daha şimdiden 100'den fazla madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde yarıştı.
Avrupa Şampiyonu aerobik cimnastikçi Onbaşı, yarışmada birinci olarak altın madalyaya uzandı.
Genç sporcu yarış sonunda kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.
MİLLİLERDEN 12 MADALYA
Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.
Şampiyona, Akdeniz Cimnastik Birliği Asbaşkanı Suat Çelen'nin isteği üzerine merhum federasyon başkanı Atilla Örsel'in anısına düzenlendi.