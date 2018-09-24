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Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir madalya daha

Ayşe Begüm Onbaşı, 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya aldı.

AA | 24.09.2018 - 09:32..
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Kısa kariyerinde daha şimdiden 100'den fazla madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, Tunus'ta düzenlenen 3. Comegym Akdeniz Oyunları Aerobik Cimnastik Gençler Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde yarıştı.

Avrupa Şampiyonu aerobik cimnastikçi Onbaşı, yarışmada birinci olarak altın madalyaya uzandı.

Genç sporcu yarış sonunda kendisini destekleyenlere teşekkürlerini iletti.

Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir madalya daha

MİLLİLERDEN 12 MADALYA

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milliler, organizasyonu 2 altın, 5 gümüş ve 5 bronz madalyayla tamamladı.

Şampiyona, Akdeniz Cimnastik Birliği Asbaşkanı Suat Çelen'nin isteği üzerine merhum federasyon başkanı Atilla Örsel'in anısına düzenlendi.

Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir madalya daha

Cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı'dan bir madalya daha

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