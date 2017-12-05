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Çin 1 milyar tonluk petrol rezervi buldu

Çin, Cungar havzasındaki Mahu bölgesinde 1 milyar tonluk petrol rezervi bulduğunu açıkladı.

AA | 05.12.2017 - 11:56..
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PETROL

Çin'in dev petrol üreticisi PetroChina, Doğu Türkistan’a bağlı Cungar havzasındaki Mahu bölgesinde 1 milyar ton petrol rezervine sahip yeni bir yatak keşfedildiğini açıkladı.

PETROL ÜRETİM KAPASİTESİ

Dünya genelinde Xinjiang Şubesi'nin petrol üretim kapasitesi 2016-2017 döneminde 1 milyon 380 bin ton olarak kaydedildi.

HEDEF 6 MİLYON TON

Şirket, 2016-2020 döneminde 6 milyon tona ulaşmayı hedefliyor.

Doğu Türkistan bölgesinde, Petrol, volfram (silah sanayisinde kullanılan önemli bir maden), altın, gümüş, platin, kömür (2.2 trilyon ton) ve uranyum gibi stratejik ham maddeler ve sayısız yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip.

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