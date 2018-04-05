taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
113.976
USD
4,0187
EURO
4,9324
ALTIN
171,38
PETR
68,2900

Çin-ABD arasındaki ticaret geriliminin piyasalara etkisi

Çin-ABD ticaret geriliminin azalması altın fiyatını düşürdü, petrol fiyatlarını yükseltti.

DHA | 05.04.2018 - 09:50..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

R

ABD'nin yükselen ticaret savaşı gerilimine "çözüm" bulmak için karşılıklı görüşmeyi gündeme getirmesinin etkisiyle yükselen risk iştahının etkisiyle altının ons fiyatı dün 1,348 dolarlık zirveden yüzde 0.3 düşüşle 1,329 dolara gerilerken, gümüş ve platin fiyatları da düştü.

"AMACIMIZ TİCARET SAVAŞINA GİRMEK DEĞİL"

ABD Başkanı Donald Trump'ın ekonomi danışmanı Larry Kudlow, ABD yönetiminin, ticaret savaşları konusunda Çin ile görüşmeler yapmakta olduğunu ve amaçlarının ticaret savaşına girmek olmadığını söylemesi, küresel piyasalarda ticaret savaşı endişelerini hafifletti.

DOLAR ENDEKSİ YÜKSELDİ

Dolar endeksi ise, ABD Başkanı Donald Trump’ın ticaret savaşını istemediğini söyleyen açıklamalarının etkisiyle günlük yüzde 0.05 artışla 90.194 düzeyine çıktı.

- Altın yüzde 0.60 düşüşle 1332.1 dolardan,

- Gümüş yüzde 0.06 düşüşle 16.245 dolardan,

- Platin yüzde 0.42 düşüşle 914.2 dolardan işlem görürken,

- Paladyum yüzde 0.40 artışla 921.6 dolardan,

- Bakır yüzde 0.28 artışla 3.02 dolardan işlem gördü

UZLAŞMA AÇIKLAMALARI PETROL FİYATLARINI YÜKSELTTİ

ABD ham petrol stoklarında bir düşüş olduğunu gösteren veriler ve ABD ile Çin arasında ticaret savaşı geriliminin "uzlaşmaya doğru evrildiğini" gösteren açıklamaların etkisiyle petrol fiyatları yükseldi.

Brent ham petrolünün varil fiyatı yüzde 0.46 artışla 68.34 dolara, ABD hafif petrolünün fiyatı da yüzde 0.38 artışla 63.61 dolara çıktı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

CHP'li Mahmut Tanal kendisine kumpas kurulduğunu söyledi

146
Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

Avustralyalı şirket Diyarbakır'da petrol buldu

70
Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

Ankara'daki Suriye Zirvesi Alman basınında

55
Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

Türkiye-Rusya yakınlaşması İngilizleri kıskandırdı

57
Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

Suudi Arabistan'tan sinema için ABD şirketine ruhsat

54
Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

Terör yandaşlarına destek olanların pankartındaki hata

88
Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

Yılmaz Erdoğan Organize İşler 2'nin 3 ismiyle anlaştı

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM