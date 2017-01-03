Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'den Erdoğan'a taziye mesajı

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, İstanbul Ortaköy'de gerçekleştirilen terör saldırısı sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün bir taziye mesajı gönderdi.

Mesajında, saldırı nedeniyle derin üzüntü duyduğunu aktaran Xi Jinping, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

İŞBİRLİĞİNİ PEKİŞTİRMEYE HAZIRIZ

Çin Uluslararası Radyosu (CRI)'nun haberine göre, Çin'in İstanbul'da meydana gelen saldırıyı sert bir dille kınadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Xi, terörün her türüne karşı çıktıklarını ve terörle mücadelede uluslararası işbirliğini pekiştirmeye hazır olduklarını yineledi.

Diğer yandan, Çin Başbakanı Li Keqiang da Ortaköy'de düzenlenen saldırı nedeniyle Başbakan Binali Yıldırım'a bir taziye mesajı yolladı.

İstanbul Ortaköy'deki ünlü eğlence mekânı Reina'da yeni yıl gecesi meydana gelen saldırıda 39 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla kişi yaralandı.