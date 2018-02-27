Çin Devlet Başkanı Şi'ye ömür boyu başkanlık teklifi

Çin'de geçtiğimiz aylarda Komünist Parti Kongresi destansı bir şekilde yapılmış, tüm dünyaya adeta gözdağı verilmişti. Şi'nin yayınladığı yeni dönem doktrininde yapılan köklü değişimler, Şi'yi Maolaştırma dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkedeki devlet başkanlığı için üst sınır olan iki dönem şartının kaldırılması teklifinde bulundu.

PARTİ, MECLİSE SUNACAK

Çin Komünist Partisi, devlet başkanlarının görev süresini iki dönemle sınırlayan anayasa maddesini kaldırmak için değişiklik önerisi hazırlayarak meclise sunum için harekete geçerken, meclisten geçmesi büyük ölçüde gözlemlenen yeni yasa için 5 Mart tarihinde oylama yapılacak.

ONURSAL MAO OLACAK

Mao Çin'in en kuvvetli lideri olmakla birlikte adeta kurucu ata olarak görülüyor. Mao'nun ardından ilk kez böyle bir hamle yaparak harekete geçen Çin Komünist Partisi Şi için "ömür boyu başkanlık" teklifiyle yeni dönemde Şi'ye de "kurucu ata" ünvanı vermiş olacak.

ÇİN'DE BAŞKANLIK SİSTEMİ

Anayasaya göre Çin'de devlet başkanları 5 yıllığına seçiliyor, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao'dan sonra en güçlü lideri olarak görülen Şi Cinping ilk kez 2013'te, ikinci kez geçen yıl geçildi. 64 yaşındaki Şi'nin görev süresi 2023'te dolacak. Ancak Şi'nin 2033'e kadar devlet başkanlığı görevinde kalmayı istediği söyleniyor.

ÇKP'nin geçen yılın kasım ayında yapılan 19. Büyük Kongresi'nde alınan kararla ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un ardından parti tüzüğünde ismi geçen ikinci lider olmuştu. Parti tüzüğüne dahil edilen metnin başlığı "Yeni Dönem Çin için Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizm üzerine Şi Cinping Düşüncesi" olmuştu. Çin Komünist Partisi, Şi'nin iktidarını pekiştirecek bir anayasa değişiklik paketi hazırladı. Öneri paketi, devlet başkanlığı görevini iki dönemle sınırlayan maddenin anayasadan kaldırılmasını öngörüyor. Teklif aynı zamanda parti liderliğini ve başkomutanlık görevini yürüten Şi'ye ömür boyu iktidarın yolunu açıyor.