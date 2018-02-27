taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.792
USD
3,7845
EURO
4,6668
ALTIN
162,30
PETR
67,2200

Çin Devlet Başkanı Şi'ye ömür boyu başkanlık teklifi

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in ömür boyu iktarda kalmasının yolu açılıyor. Çin Komünist Partisi devlet başkanlarının görev süresini iki dönemle sınırlayan yasayı kaldırmak için değişiklik hazırladı.

Haber Merkezi | 27.02.2018 - 08:30..
  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de geçtiğimiz aylarda Komünist Parti Kongresi destansı bir şekilde yapılmış, tüm dünyaya adeta gözdağı verilmişti. Şi'nin yayınladığı yeni dönem doktrininde yapılan köklü değişimler, Şi'yi Maolaştırma dedikodularını da beraberinde getirmişti.

Çin Komünist Partisi (ÇKP), ülkedeki devlet başkanlığı için üst sınır olan iki dönem şartının kaldırılması teklifinde bulundu.

Çin Devlet Başkanı Şi'ye ömür boyu başkanlık teklifi

PARTİ, MECLİSE SUNACAK

Çin Komünist Partisi, devlet başkanlarının görev süresini iki dönemle sınırlayan anayasa maddesini kaldırmak için değişiklik önerisi hazırlayarak meclise sunum için harekete geçerken, meclisten geçmesi büyük ölçüde gözlemlenen  yeni yasa için 5 Mart tarihinde oylama yapılacak.

ONURSAL MAO OLACAK

Mao Çin'in en kuvvetli lideri olmakla birlikte adeta kurucu ata olarak görülüyor. Mao'nun ardından ilk kez böyle bir hamle yaparak harekete geçen Çin Komünist Partisi Şi için "ömür boyu başkanlık" teklifiyle yeni dönemde Şi'ye de "kurucu ata" ünvanı vermiş olacak.

Çin Devlet Başkanı Şi'ye ömür boyu başkanlık teklifi

ÇİN'DE BAŞKANLIK SİSTEMİ

Anayasaya göre Çin'de devlet başkanları 5 yıllığına seçiliyor, en fazla iki dönem görev yapabiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mao'dan sonra en güçlü lideri olarak görülen Şi Cinping ilk kez 2013'te, ikinci kez geçen yıl geçildi. 64 yaşındaki Şi'nin görev süresi 2023'te dolacak. Ancak Şi'nin 2033'e kadar devlet başkanlığı görevinde kalmayı istediği söyleniyor.

ÇKP'nin geçen yılın kasım ayında yapılan 19. Büyük Kongresi'nde alınan kararla ülkenin kurucu lideri Mao Zıdong'un ardından parti tüzüğünde ismi geçen ikinci lider olmuştu. Parti tüzüğüne dahil edilen metnin başlığı "Yeni Dönem Çin için Çin Özellikleri Taşıyan Sosyalizm üzerine Şi Cinping Düşüncesi" olmuştu. Çin Komünist Partisi, Şi'nin iktidarını pekiştirecek bir anayasa değişiklik paketi hazırladı. Öneri paketi, devlet başkanlığı görevini iki dönemle sınırlayan maddenin anayasadan kaldırılmasını öngörüyor. Teklif aynı zamanda parti liderliğini ve başkomutanlık görevini yürüten Şi'ye ömür boyu iktidarın yolunu açıyor.

Çin Devlet Başkanı Şi'ye ömür boyu başkanlık teklifi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Salih Müslim bugün Çek Cumhuriyeti'nde mahkemeye çıkacak
Türkiye tarafından kırmızı bültenle aranan ve Prag’da yakalanan terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim'in gözaltı süresinin uzatılıp uzatılmayacağı bugün belli olacak.
Macron Afrin harekatının durmasını istedi
Türkiye'nin gerçekleştirdiği operasyona ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fransa Cumhurbaşkanı, bölgede ateşkes sağlanmasını istedi.
Güney Sudan'da milyonlarca insan açlık tehlikesi altında
Birleşmiş Milletler, önlem alınmazsa Güney Sudan'da 7 milyondan fazla kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını bildirdi.
Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim
ABD Başkanı Donald Trump, Florida'da 17 kişinin öldüğü silahlı saldırıda, görevli polisin saldırganla çatışmaya girmemesini eleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

CHP'li Kılıçaslan: Gerekirse HDP ile ittifak yapılır

124
Macron Afrin harekatının durmasını istedi

Macron Afrin harekatının durmasını istedi

132
Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

Trump: Silahsız da olsam müdahale ederdim

19
AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

AB, Zeytin Dalı Harekatı'ndan endişe duyuyor

106
Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

Seçim ittifakı teklifi TBMM'de

54
Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

Şenol Güneş'in Beşiktaşlı futbolcuları ateşleyen sözleri

33
Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

Aydın’da milyonlarca arı telef oldu

18
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM