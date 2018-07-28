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Çin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnun

Cıng Çinsong, seçimleri Başkan Erdoğan'ın kazanmasıyla Çin-Türkiye arasındaki ilişkilerin artacağını belirtti. Cıng, Türkiye-Çin arasındaki iş birliği ve askeri ilişkilerin pekiştirileceğini söyledi.

Haber Merkezi | 28.07.2018 - 03:21..
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Çin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnun

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Cıng Çinsong, Başkan Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in birçok kez görüşme yaptığını hatırlatarak, "Çin ve Türkiye arasındaki iş birliği derinleşecek." ifadelerini kullandı.

Çin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnun

"TÜRKİYE'NİN STRATEJİSİ KARŞILIK BULDU"

Cung Çinsong, Güney Afrika'ya giden Başkan Erdoğan'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile baş başa görüştüğünü de dile getirdi.

Konuşmasında Çin-Türkiye ilişkilerine de değinen Cıng, "İki ülke ilişkileri iyi şekilde gelişmektedir. Türkiye'nin 'Orta Koridor' stratejisi, Çin'in 'Bir Kuşak-Bir Yol' inisiyatifiyle en yüksek düzeyde karşılık bulmuştur." diye konuştu.

Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanı olarak seçilmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Cıng, "Bunun, Çin ve Türkiye arasındaki iş birliğini derinleştirmek için daha sağlam bir temel oluşturacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çin Erdoğan'ın yeniden seçilmesinden memnun

TSK VE PLA DİYALOG TOPLANTISI YAPACAK

İki ülke devlet başkanlarının liderliğinde, PLA ve TSK arasında üst düzeyli değişim, teknik ve taktik seviyedeki karşılıklı ziyaretler gerçekleştirildi. Cıng, askeri eğitim gibi alanlarda verimli sonuçlar doğuran pek çok iş birliğinin de yapıldığını dile getirdi.

Cıng Çinsong, "Önümüzdeki aylarda PLA ve TSK, yüksek askeri diyalog toplantısının yeni oturumunu düzenleyecektir. İki ordu arasındaki değişim ve iş birliği daha verimli sonuçlar doğuracaktır. İki ülke başkanlarının liderliğinde, iki taraflı askeri ilişkilerin sağlıklı ve sürdürülebilir gelişimini ilerleteceklerine ve bütün bunların Çin-Türkiye arasındaki ikili dostluğa büyük fayda sağlayacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

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