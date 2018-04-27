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Çin halkı topladığı puana göre yaşayacak

Polislerin suçluları yakalamak için akıllı gözlükler kullandığı Çin'de 2020'den itibaren sosyal puanlama sistemine geçilmesi planlanıyor. Buna göre tüm vatandaşlar topladığı puanlarla yaşayacak.

Haber Merkezi | 27.04.2018 - 09:02..
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Çin hükümetinin çok taratışılan sosyal takip sistemi, halkı farklı bir hayat tarzına doğru götürüyor. Sokaklara yerleştirilen yüz tanıma sistemleri, kameralar ve sensörler artık Çinliler için hayatı bir yarışmaya çevirecek.

YAŞAM OYUNU: PUAN TOPLA, KAZAN

Çin hükümeti, güvenlik kameraları, yüz tanıma sistemi ve akıllı gözlükleri vatandaşlarının sosyal davranışlarına puan vermek için kullanacak. Ülkede, 2020’den itibaren tüm vatandaşlara puan verilmesi ve düşük puan alan vatandaşlara çeşitli cezalar uygulanması planlanıyor.

Böylece, 1.4 milyar kişinin yaşadığı ülkede hükümet, düşük puan alanların uçak bileti alması veya emlak sahibi olmasını yasaklayabilecek.

SOSYAL FİŞLEME

Çin’deki milyonlarca gözetleme kamerası, yolda dikkatsizce yürüyen birini tespit ettiğinde, o kişinin yüzüne yakınlaşıp uzaklaşarak o kişinin kimliğini tespit edebiliyor ve hükümet eğer isterse bu kişinin görüntüsünü kamusal alandaki ekranlara yansıtacak. Pekin’de daha şimdiden polisler, Google Glass’a benzeyen ve ulusal veritabanına kayıtlı bilgiler arasında arama yapabilen akıllı gözlüklerle dolaşıyor.

Sosyal puanlanma sistemine Komünist Parti’ye bağlı olup olmama kriterinin eklenmesinden ve buna göre ceza verilmesinden korkuluyor. Bu sistemde, puanınız düşük çıktıysa isminizi temize çıkarmanız ya da puanınızı yükseltmeniz mümkün görünmüyor.

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