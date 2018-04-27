Çin halkı topladığı puana göre yaşayacak

Çin hükümetinin çok taratışılan sosyal takip sistemi, halkı farklı bir hayat tarzına doğru götürüyor. Sokaklara yerleştirilen yüz tanıma sistemleri, kameralar ve sensörler artık Çinliler için hayatı bir yarışmaya çevirecek.

YAŞAM OYUNU: PUAN TOPLA, KAZAN

Çin hükümeti, güvenlik kameraları, yüz tanıma sistemi ve akıllı gözlükleri vatandaşlarının sosyal davranışlarına puan vermek için kullanacak. Ülkede, 2020’den itibaren tüm vatandaşlara puan verilmesi ve düşük puan alan vatandaşlara çeşitli cezalar uygulanması planlanıyor.

Böylece, 1.4 milyar kişinin yaşadığı ülkede hükümet, düşük puan alanların uçak bileti alması veya emlak sahibi olmasını yasaklayabilecek.

SOSYAL FİŞLEME