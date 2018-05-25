Çin için Fransa'da bilgi toplayan 4 kişiye 30 yıl

2017 Aralık ayındaki bir araştırma sonucu ortaya çıkan olayın incelenmeye alınması üzerine, 4 kişi hakkında ajanlık suçlaması yapıldı. Söz konusu çalışanların, Çin için Fransa'da bilgi toplandığı belirtildi.

"PEKİN İÇİN BİLGİ TOPLUYORLAR"

TMC kanalında yayınlanan Quotidien programında dile getirilen iddiaların doğrulandığı belirtilen haberde, "Bu kişilerin, Pekin yönetimi lehine Fransız istihbaratının çalışmaları hakkında bilgi toplamak amacıyla kullanıldığından şüphelenildiği" belirtildi.

Fransa Savunma Bakanlığı, iddiaları doğrulayarak, bu kişilerin ulusal savunma sırlarını açığa çıkarmak ve ihanet suçlamalarıyla hakim karşısına çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık, bu kişilerden ikisinin şu anda emekli olan eski çalışan olduğu bilgisini paylaşırken, bu kişilerin ne zaman emekliye ayrıldığı ve "çifte ajanlık faaliyetlerinin" hangi yıllarda yürütüldüğü konusunda açıklama yapmadı.