Çin ile ABD arasında Kuzey Kore görüşmesi

Görüşmede Pekin yönetiminin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarına aykırı her türlü eyleme karşı olduğunun altını çizen Şi, taraflara itidal çağrısında bulunarak bölgede tansiyonu artıracak eylemlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

SORUNUN ÇÖZÜMÜ

Çin Devlet Başkanı, tarafların sadece gerekli sorumluluğu üstlenerek ortak hareket etmesi halinde Kuzey Kore'nin nükleer meselesinin çözüme kavuşabileceğini ve Kore Yarımadası'nın nükleerden arındırılabileceğini ifade etti.

BARIŞ İÇİN ORTAK HAREKET EDİLEBİLİR

Şi, bu meselede Washington yönetiminin dahil olduğu tüm taraflarla ortak hareket ederek yarımada, kuzeydoğu Asya ve dünya barışı için çaba harcamaya hazır olduklarını vurguladı.

Haberde, Şi ve Trump'ın, yakın diyaloğun sürdürülmesi ve ortak ilgi alanlarına ilişkin güncel konuların en hızlı şekilde değerlendirilmesi yönünde fikir birliğine vardığı aktarıldı.