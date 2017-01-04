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Çin İstanbul'daki saldırıyı bir kez daha kınadı

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, dün düzenlenen olağan basın toplantısında İstanbul'daki terör saldırısını kınadı.

Ajanslar | 04.01.2017 - 14:54
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Geng, Çin'in Türkiye ve uluslararası toplumla işbirliğini güçlendirip terör tehdidiyle ortaklaşa mücadele etmeye, bölgesel ve küresel barış ve güvenliği korumaya hazır olduğunu belirtti.

DIŞİŞLERİ KINAMIŞTI

İstanbul'daki terör saldırısının ardından Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü ve dışişleri bakanı açıklamalar yaparak olayı kınamıştı.

Çin Uluslararası Radyosu (CRI)'nun haberine göre, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Başbakan Li Keqiang da Türk mevkidaşlarına taziye mesajları gönderdi.

SORUŞTURMANIN NETİCESİ BEKLENİYOR

Saldırganın "Doğu Türkistan" terör örgütüyle bağı olabileceğiyle ilgili iddiaları değerlendiren sözcü Geng Shuang, Türk tarafının yürüttüğü soruşturmanın neticesini beklediklerini söyledi. Geng, her türlü terörizme karşı çıktıklarını vurguladı.

"ULUSLARARASI MÜCADELEYE HAZIRIZ" MESAJI

Doğu Türkistan İslam Hareketi'nin başını çektiği "Doğu Türkistan" güçlerinin Orta Asya, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu bölgelerinde faaliyetlerde bulunduğuna dikkati çeken sözcü, Çin'in Türkiye ve uluslararası toplumla ortak çaba harcayıp terörle mücadele etmeye hazır olduklarını dile getirdi.

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