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Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Eker, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Yedek Üyesi, Fujian Eyalet ÇKP Daimi Komite üyesi ve Teşkilat Başkanı Hu Changsheng ve beraberindeki heyeti kabul etti.

AA | 28.12.2017 - 14:49..
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Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

Mehdi Eker, iki ülke arasındaki yakın ilişkilerin ve iş birliğinin hem ikili diyalog hem de bölgesel küresel çözüme sunulacak ortak katkı açısından çok önemli olduğunu belirtti.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin "Bir Kuşak Bir Yol" projesini desteklediklerini ve katkı sunmaya hazır olduklarını aktaran Eker, Avrasya bölgesinin tamamını kapsayan bu projenin dünyanın büyük bir bölümünde ticaret, ekonomi, diplomasi ve kültürel alışverişe, küresel barışa ve güvenliğe katkı sunacağını ifade etti.

Eker, iki ülkenin de son 15 yılda dünyayı hayran bırakacak bir ekonomik gelişme ve büyümeyle siyasi gelişme kaydettiğini bildirdi.

"TANIŞMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYDUK"

Tanışmaktan büyük mutluluk duyduğunu söylediği Mehdi Eker'in ismini, Çinlilerin dostu olduğu için Pekin'de de duyduğunu belirten Changsheng ise, Eker'in iki ülke arasındaki dostluğun gelişmesine katkı sunduğunu söyledi.

Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

Çin Komünist Partisi'nin 19'uncu kongresini gerçekleştirdiklerini dile getiren Changsheng, kongrede partinin son 5 yılda imza attığı başarıların ve tarihi gelişmelerin özetlendiğini bildirdi.

"GÜVENLİ BİR DÜNYA OLUŞTURMAK İSTİYORUZ"

Changsheng, "Çin Komünist Partisi dünyanın siyasi partileriyle diyalog kurmaya ve dünya ülkeleriyle birlikte insanoğlunun kader ortalıklığının oluşturulmasına da ivme kazandırılmasına hazırdır. El ele vererek, çaba sarf ederek birlikte korkudan, yoksulluktan uzak, belli bir refaha ulaşmış, güvenli olan bir dünya oluşturmak istiyoruz." diye konuştu.

Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

"AK PARTİ'NİN TECRÜBELERİNDEN FAYDALANMAK İSTERİZ"

Çin Komünist Partisi'nin partiler arası ilişkiler kurmak ve AK Parti'nin tecrübelerinden faydalanmak istediklerini vurgulayan Changsheng, "Kongrede belirlendiği gibi önümüzdeki 5 yıl içerisinde Çin, dünyaya fırsatlarını sunacaktır. Bu 5 sene içinde Çin, yurt dışında 8 trilyon dolarlık ithalat yapacaktır ve aynı zamanda 600 milyar dolarlık yabancı yatırım çekeceğiz. Çin, yurt dışında 750 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirecektir." ifadesini kullandı.

Çin Komünist Partisi'nden AK Parti'ye ziyaret

Changsheng, seneye Çin'de "Türk Turizm Yılı" düzenleneceğini açıklayarak, Türkiye'nin turizminin canlandırılmasına, tanıtım yapmasına da katkı sunmak istediklerini kaydetti.

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