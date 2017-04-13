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Çin: Kuzey Kore sınırına asker yığmadık

Pekin yönetimi, Avrupa ve ABD basınınındaki iddialarının aksine, Kuzey Kore sınırına asker yığmadığını açıkladı.

13.04.2017 - 08:39
  1. Haberler
  2. Dünya

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Çin Savunma Bakanlığı, ülkenin Kuzey Kore sınırına 150 bin asker gönderildiği iddialarını yalanladı.

ÖZENSİZ ÜRETİLMİŞ RAPORLAR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pekin yönetiminin Kuzey Kore ile ilgili tansiyonun yükselmesi sonrası alarma geçtiği ve Pyongyang yönetimi sınırına 150 bin asker gönderdiği şeklindeki iddiaların "özensiz" üretilmiş raporlardan ibaret olduğu savunuldu.

MÜZAKERE MASASINA DÖNELİM

Çin’in ilgili konuda tavrı tekrar vurgulanan açıklamada, Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması konusunda ilgili tüm taraflara erken bir tarihte müzakere masasına dönmek için birlikte çalışma çağrısı yapıldı.

ALARMA GEÇTİLER DENMİŞTİ

Avrupa ve ABD basınında Çin'in, Kore Yarımadası'nda tansiyonun yükselmesi nedeniyle alarma geçtiği ve sınıra 150 bin asker sevk ettiği yönünde haberler çıkmıştı.

Diğer yandan Çin'in ABD'nin saldırısı durumunda ortaya çıkacak mülteci krizini önlemek için askerler ile tıbbi yardım tedariki de yaptığı öne sürülmüştü.

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